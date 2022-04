GOD KVELD NORGE (TV 2): I et innlegg på Instagram forteller Amber Heard at hun håper hun og eksmannen Johnny Depp kan legge fortiden bak seg etter rettsaken.

To dager før rettsaken mellom Amber Heard (35) og Johnny Depp (58) starter, forteller Heard hva hun tenker om søksmalet i et innlegg på Instagram.

Rettsaken som skal avgjøre hvem som har ærekrenket hvem, starter 11. april.

Tar pause fra sosiale medier

I innlegget skriver skuespilleren at hun kommer til å ta en pause fra sosiale medier mens rettsaken pågår, og håper begge kan legge fortiden bak seg etter at rettsaken er avsluttet.

Johnny Depp og Amber Heard var gift fra 2015 til 2017, og har vært i en offentlig konflikt i snart fem år.

– Jeg kommer til å logge meg av de neste ukene. Som dere kanskje vet, så er jeg i Virginia, hvor jeg møter eksmannen min Johnny Depp i en rettsak, skriver hun i innlegget.

Håper de kan legge fortiden bak seg

Johnny Depp hevder at Amber Heard har diktet opp historier om mishandling, og krever 450 millioner kroner fra skuespilleren for ærekrenkelse.

– Johnny saksøker meg for en kommentar jeg skrev i Washington Post, der jeg fortalte om min opplevelse av vold og overgrep i hjemmet, skriver Heard og fortsetter:

– Jeg har aldri navngitt ham, snarere skrev jeg om prisen kvinner betaler for å uttale seg mot maktmenn. Jeg fortsetter å betale den prisen, men forhåpentligvis når denne saken avsluttes, så kan jeg gå videre og det kan Johnny også, skriver hun videre.

Har fortsatt kjærlighet for eksmannen

Selv om det tidligere ekteparet har vært i en «stygg» konflikt lenge, skriver Heard at hun fortsatt har kjærlighet for eksmannen.

– Jeg har alltid opprettholdt en kjærlighet til Johnny, og det gir meg stor smerte å måtte utlevere detaljer om vårt tidligere liv sammen foran hele verden, skriver hun.

– På dette tidspunktet anerkjenner jeg støtten jeg har vært så heldig å få gjennom hele livet, og i de kommende ukene vil jeg støtte meg mer enn noen gang på det, skriver hun videre.

ANKLAGER: Skuespiller Amber Heard anklaget eksmannen Johnny Depp for å ha mishandlet henne fysisk og psykisk. Foto: TOBY MELVILLE

Flere Hollywood-stjerner skal vitne

Amber Heard og Johnny Depp møttes for første gang i 2011, under innspillingen av «The Rum Diary». I 2015 giftet de seg i Los Angeles, før Heard søkte om skilsmisse året etter. Skilsmissen ble ikke offisiell før i 2017, etter en lang rettssak.

Amber Heard anklaget Johnny Depp for å ha mishandlet henne fysisk og psykisk, mens Depp hevder ekskonen gikk inn for å ødelegge karrieren hans.

Depp bestemte seg for å gå rettens vei og krever 450 millioner kroner, fordi han mener anklagene ekskonen kom med i Washington Post, er falske. Heard svarte med et motsøksmål og krever 900 millioner kroner.

På listen over hvem som skal vitne under rettsaken, står en rekke Hollywood-stjerner, ifølge TMZ.

På Heards vitneliste står blant annet Elon Musk og James Franco, etter at Depp påsto at hun har hatt affærer med begge under ekteskapet deres.

I tillegg skal skuespiller Ellen Barkin og representanter for store selskaper som Disney og Warner Bros stå på listen over Heards vitner. «Marvel»-stjernen Paul Bettany skal visstnok vitne på Depp sin side, skriver TMZ.