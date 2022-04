Disse omkom i snøskredet i Lyngen

iTromsø skriver at det var Patrick Cariat, Roger Pourtau og André Vignot fra Frankrike som mistet livet i skredulykken i Lyngen torsdag.

De tre mennene i 60-årene var alle medlemmer i de franske alpinklubbene Club Alpin Français de Pau og Oloron Alpin Club. Det er disse klubbene som skriver navnene på de omkomne på sine Facebook-sider.

– Vi sender vår dypeste kondolanser til deres familier og kjære, skriver den ene av klubbene på Facebook.

Ordfører i den franske kommunen Oloron Sainte-Marie, Bernard Uthurry, sier til TV-kanalen France3 at de tre omkomne var svært erfarne skiløpere.

– André Vignot var til og med en nasjonal autoritet på fjellsikkerhet, sier ordføreren.

Nødetatene ble varslet om skredet i klokken 14.30 torsdag ettermiddag. Meldingen gikk på at det hadde gått et snøskred i Beretlia i Kjostindane i Lyngen i Troms, og at tre personer var tatt.

– Det var et turfølge på ni personer som var i området da skredet gikk. Tre personer ble tatt, og de andre jobbet med å grave dem ut og utføre livreddende førstehjelp, men uten å lykkes, sa operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl-Erik Thomassen, til TV 2 kort tid etter skredet.