Lørdag trakk Odd Roger Enoksen (Sp) seg som forsvarsminister.

Bakgrunnen for avgangen er at Enoksen på 2000-tallet, blant annet da han var olje- og energiminister, hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne.

Avsløringen i VG kom bare en uke etter TV 2 avslørte at det ble varslet mot Enoksen den 18. mars i år. Partikontoret til Senterpartiet ble gjort kjent med den sistnevnte saken allerede i 2017.

Statsministerens kontor (SMK) var derimot ikke kjent med forholdene fra forsvarsministerens fortid.

– Vi må legge til grunn at folk forteller sannheten og at de deler forhold som er viktig for oss å vite. Det har ikke skjedd i dette tilfellet, sa statsminister Jonas Gahr Støre lørdag.

– Mer detaljerte spørsmål

På lørdagens pressekonferanse varslet statsministeren også en gjennomgang av rutinene knyttet til prosessen før noen blir bedt om å tiltre som statsråd.

TV 2 har spurt Statsministerens kontor (SMK) om hva denne gjennomgangen av rutinene konkret innebærer.

– Bakgrunnssamtalene forutsetter at kandidatene går nøye gjennom fortiden sin og tar opp alle forhold som kan være problematiske, skriver stabssjef Kristine Kallset ved SMK i en e-post til TV 2.

Nå vurdere de endringer i denne prosessen.

– De siste ukene har likevel vist at vi må vurdere justeringer i opplegget. Det kan handle om å stille mer detaljerte spørsmål eller involvere flere i prosessen, sier Kallset.

Vil ikke drive etterforskning

I dag er ordningen slik at kandidater som blir utnevnt som statsråd går i samtaler med Statsministerens kontor i forkant av utnevnelsen.

PRESSEKONFERANSE: Statsministeren kalte inn til pressekonferanse på forsvarsministerens avgang lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Her skal kandidatene informere om økonomiske og private forhold som kan påvirke om man er egnet eller ikke.

Etter Odd Roger Enoksens avgang, sa også partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at den avtroppende forsvarsministeren burde opplyst SMK om den seksuelle relasjonen han hadde til den unge kvinnen på 2000-tallet.

Han fikk spørsmål om han syns Senterpartiet og regjeringen har gjort en grundig nok jobb før Enoksen tiltrådte.

– Folk har levd liv. Folk lever sine liv. Til syvende og sist er det et personlig ansvar. Det er ikke mulig, og vi ønsker heller ikke at det skal være slik at alle vet alt om alle. Det hviler til syvende og sist på et personlig ansvar. Det er klart at hvis dette kom frem i fjor høst så hadde vi sluppet dette, sa Vedum lørdag.

Selv om SMK varsler endringer i rutinene, understreker stabssjefen at hovedansvaret også i fremtiden vil ligge hos personen selv.

– Det er likevel viktig å understreke at det ikke er verken kapasitet til eller ønske om å gjøre bakgrunnssjekken til en etterforskning. Den må i bunn og grunn baseres på tillit, sier Kallset.