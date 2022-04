Eksperter om Nato-opptrapping: – Et bevist valg

Generalsekretær Jens Stoltenberg bekrefter at Nato er klare for å utplassere ytterligere styrker i øst. Ekspertene mener grepet er helt avgjørende.

Nato er klar til å utplassere en fullskalastyrke for å forsvare grensene øst i Europa.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, uttalte i et intervju med Sunday Telegraph at styrken skal være i stand til å stanse en invasjonshær.

Utplasseringen er viktig for å sikre europeiske land - også i fremtiden, sier ekspertene.

En tydelig beskjed

Tiltaket om å utplassere en fullskalastyrke mener oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole, Geir Hågen Karlsen, vil innebære blant annet til å utvide små avdelinger og å utvikle Nato-styrkene.

Han mener uttalelsen kommer i forbindelse med at Russland har gått brutalt frem de siste ukene.

ØKT TILSTEDEVÆRELSE: Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets Høgskole, mener man nå er nødt til å iverksette tiltak for å bevare sikkerheten. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er åpenbart et helt bevisst valg å komme med den uttalelsen nå. Situasjonen blir bare verre og verre. Viljen til å investere mer i sikkerhet øker hver eneste dag, forteller han til TV 2.

– Nødt til å innføre tiltak

Oberstløytnanten mener tiltaket indikerer at man ønsker å bedre styrkene og forberede seg på mer alvorlige trusler for å ivareta egen sikkerhet.

– Det er et viktig tiltak for å sikre Nato-landene som ligger nærmest Russland, sier han og forklarer at tiltaket måtte komme uavhengig av hva den russiske reaksjonen måtte være.

– Vi er langt forbi det punktet hvor vi bekymrer oss for hva Russland føler, og Nato er nå nødt til å innføre tiltak for å ivareta egen sikkerhet.

Del av en langsiktig plan

Per Erik Solli, militær rådgiver i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), forklarer at opptrappingen er en del av en langsiktig plan om å sikre Nato-medlemsland.

– Selv om krigen i Ukraina skulle gå mot slutten, ville situasjonen i Europa over lang tid fortsatt være ustabil med tanke på en eventuell russisk aggresjon. En mer permanent tilstedeværelse i Europa vil bidra til mer stabilitet over lang tid.

TILFELDIG: Per Erik Solli, Militærrågiver i NUPI, mener det er tilfeldig at Stoltenberg akkurat nå valgte å informere om fullskalastyrkene. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Han mener, i motsetning til Geir Hågen Karlsen, at tidspunktet for uttalelsen til Jens Stoltenberg ikke er av betydning.

– Nato har jobbet med dette lenge, og dette er jo ikke noe nytt. Jeg tror det kom litt tilfeldig.

Forberedelse til Nato-toppmøtet

I forbindelse med at det i juni skal avholdes et Nato-toppmøte i Madrid, vil det da bli utarbeidet et nytt strategisk konsept for Nato - tilsvarende en bedriftsstrategi.

Solli mener Stoltenberg sin uttalelse er et tydelig tegn på hva man kan forvente seg fra toppmøtet, og at tiltaket vil være avgjørende for å sikre fred i Europa i fremtiden.

– Jeg ville ikke blitt overrasket dersom den strategien inkluderte en solid militær tilstedeværelse i Europa.

Han uttaler at økt tilstedeværelse ikke vil føre til eskalering fra russisk side, og at det vil være avgjørende for fred i Europa.