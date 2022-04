Rykker ut til røykutvikling i Hemsedal

Søndag formiddag fikk politiet melding om røykutvikling fra første etasje i Alpin Lodge i Hemsedal.

Operasjonsleder i Sør- øst politidistrikt opplyser til TV 2 at det er snakk om en vegg som brenner i et bygg under oppføring, og at det ikke befinner seg noen inne i bygget.

– Foreløpig er det ikke vurdert til stor spredningsfare og det virker som at brannvesenet har god kontroll, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold til TV 2.