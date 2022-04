Nyvalg i Australia 21. mai

Australias statsminister varsler nyvalg den 21. mai. Det ligger an til et jevnt løp med høy temperatur.

Statsminister Sott Morrison ba søndag landets generalguvernør David Hurley, som er dronning Elizabeths stedlige representant i samveldelandet, om å fastsette valgdato. Tidlig søndag ga han beskjed om at valget skulle foregå den 21. mai.

Morrisons konservative regjeringskoalisjon håper på å bli gjenvalgt for en fjerde treårig periode ved makten i Australia. Meningsmålingene tilsier at Labor leder i forkant av valget, skriver The Sydney Morning Herald. Labor-leder Richard Marles tror dette kan bli en jevnt løp. Måten han omtaler statsministeren og valgmotstanderen på, tilsier også at det kan bli høy temperatur i valget:

– Hvis man ikke kan styre sitt eget parti, hvordan skal man styre et land? Grunnen til at det liberale partiet er en "bin fire" (brann i en søppelkasse), er at statsministeren lyver. Hver gang han reiser seg lyver han. Det er forvitrende og ikke i nasjonens interesse å ha en slik leder, sier han til The Sydney Morning Herald.