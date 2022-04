Putins nye Ukraina-strateg

Et nytt angrep på det østlige Ukraina ledes av en ny militærstrateg. I Donbas-området i øst har konflikten pågått lenge, og det ligger an til en krigføring som ikke ligner det vi har sett i andre deler av Ukraina.

Den store offensiven som er ventet i øst kom ikke natt til søndag heller, selv om det ble rapportert om trefninger. Ifølge the Kyiv independent tok det ukrainske luftvåpenet ut tretten russiske mål lørdag: Fire missiler, tre fly og et helikopter ifølge den Ukrainske hæren. Natt til søndag ble det meldt om fem døde sivile i Donbas, ifølge en lokal. I den delen av Ukraina kan ikke det tolkes som noen offensiv, for der har krigen vart lenge.

Åtte år med krigføring

Donbas har drevet krigføring i åtte år, og siden sent i februar har ukrainske stillinger vært under regelmessig artilleri-ild, skriver the Guardian. Sivile mobiliseres fra det russiskokkuperte Donetsk og Luhansk. Skyttergravene er gravd, og Russland har så langt sørget for at de 40.000 ukrainske soldatene som holder stand der, ikke påvirker krigføringen i Mariupol, Kharkiv eller Kyiv.

Nå skal Russland fokusere på dette området, som de hittil bare har holdt i sjakk. Og han som skal gjøre det er en strateg som ikke har stått for den feilslåtte strategien Putin har brukt så langt. For Putin har satt inn en ny sjefs-strateg.

Ny strateg med erfaring fra Syria

General Alexander Dvornikov er utnevnt som leder for den russiske krigføringen i Ukraina. Dette ble kjent lørdag. Putin har valgt en erfaren 60 år gammel general med omfattende erfaring fra kampoperasjoner i Syria, skriver BBC. En kilde sier til BBC at han skal sørge for bedre koordinering av krigføringen. Ukrainas militære etterretningstjeneste ved leder Krylo Budanov sier til BBC at lederskiftet skjedde samtidig som det russiske militæret omgrupperer og forbereder nye angrep.

Ukrainas generalstab rapporterte fredag at tilbaketrekkingen fra Sumy-regionen også er fullført nå. I tillegg til det forventede angrepet på byen Kharkiv, er det ventet at Russerne kommer til å forsøke å omringe de 40.000 ukrainske soldatene i Donbas.

Donbas er regionen helt øst i Ukraina, og

Slik kan den ukrainske styrken i Donbas bli omringet

Russland har etablert en land-korridor fra Rostov til Kherson. Samtidig forbereder russiske styrker en offensiv nordover for å avskjære de ukrainske forsyningslinjene til Donetsk, skriver the Guardian i en analyse. Samtidig er regrupperte russiske styrker klare til en offensiv sørover rundt Luhansk fra Kharkiv. Da er den ukrainske hæren i Donbas så godt som omringet, og avskåret fra flukt og forsyninger.

Men denne militære enheten er en av de enhetene som er best trent og best motivert for kamp, noen av landets mest profesjonelle og erfarne. Blant russerne er derimot moralen et problem.

SYMBOLTUNGT: En soldat i den selverklærte Donetsk Peoples Republic går langs et skadd krigsminnesmerke i Savur-Mohyla mens 75-årsdagen for frigjøringen fra nazistene markeres. Dagen er symboltung både for russere og ukrainere, og den 9. mai er enda en viktig, symboltung feiring som vil påvirke kampvilje og moral. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / AP / NTB

Skjebnemåned

Vestlig etterretning har spekulert i at Putin ønsker å fullføre krigføringen i Ukraina innen 9. mai, når Russland har en viktig nasjonal markering av seieren etter andre verdenskrig. Da har han en måned på seg, og hvor vellykket Putins nye strategi er, kan bli et viktig veiskille. Hvis Donbas faller, må Ukraina oppgradere og rekruttere nye soldater for å fortsette krigføringen mot Russland, skriver the Guardian. Da kan veien mot Kyiv være åpen på nytt.

Også i Donbas oppleves nok disse dagene som skjebnetunge. Det er skjebnetungt for soldatene, men også for de sivile ukrainerne og russerne. Så mye som førti prosent av innbyggerne i regionen regner seg som russiske, og det er vanskelig å få tilgang til pålitelig informasjon om hva slags forhold de lever under.