Brann-leiren slår tilbake mot TV 2s ekspert: – Blir en tøff reise

Brann 1-1 Åsane

Se høydepunkter fra byderbyet øverst!

– Gratulerer Brann, gratulerer Bergen, dette kan ikke gå galt! Brann kommer til å rykke opp i 2022!

Det sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter at Brann valset over Ranheim i seirepremieren. Mot Åsane i kamp to var det raskt ned på jorden igjen for de røde med et skuffende uavgjortresultat.

Kampen om Bergen ble et bevis på hvor tøff Obos-ligaen blir, ifølge Brann-trener Eirik Horneland. De røde tar ikke opprykk for gitt.

– Det blir en tøff reise. Nå har vi fire poeng, én seier og én uavgjort. Vi får en ny mulighet mot Skeid. Vi tar én kamp av gangen. Dere skal alltid forskuttere ting, la oss holde på spenningen, og sloss fra uke til uke, sier Horneland til TV 2 med glimt i øyet.

Slakter Huseklepp-svar

– Vi er ikke i posisjon til å melde

Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen mener at både media og Brann må ha is i magen.

– Vi er ikke i posisjon til å begynne å melde helt ennå føler jeg. Jeg føler at medie-Norge har tatt litt av. Jeg vet ikke helt om de spiller med oss eller mot oss... Det er liksom «Brann har vunnet gull» etter én fotballkamp. Det er mange kamper igjen å spille, sa Pallesen Knudsen til TV 2 før kampen mot Åsane.

Etter 1-1-kampen mot den oransje og svarte bergensnaboen var ikke tonen noe annerledes.

– Vi er et lag som kommer fra Eliteserien og har tapt mye i fjor, og det er en kultur vi må endre på. Vi må bygge opp igjen en vinnerkultur, bygge stein på stein. Det er ikke bare å knipse og så blir man et vinnerlag igjen, sier forsvareren, og konkluderer:

– Det blir ikke lett i Obos-ligaen. Folk gir alt de kan for å slå oss og det kommer de til å gjøre.

TØFT: Fredrik Pallesen Knudsen tror Brann går en hard sesong i møte da alle ønsker å slå Brann. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen, som fikk en hårtust på ballen før 1-1-målet mot Åsane, er enig med sin lagkamerat.

– Jeg synes kampen sist også er et bevis på at det ikke blir lett. Vi fikk utrolig enkle mål mot Ranheim sist, som vanligvis ikke skjer. Uten de målene hadde fort blitt en kranglekamp, som Åsane-kampen ble. Dette er den nye hverdagen.

Branns neste kamp er borte mot Skeid tirsdag 19. april. Den kampen kan du se på TV 2 Play.