Kniksens barnebarn henvist til benken: – La gutten få være i fred

Se høydepunkter fra Brann-Åsane øverst!

«Kniksen er tilbake!» ropte Brann-supporterne på Store Stå da Niklas Jensen Wassberg kom inn fra benken i byderbyet mot Åsane. Barnebarnet til Brann-historiens største er spilleren «alle» bergensere vil se.

– For folk utenfor så kan det virke som et stort press, men for meg så er det ikke det. Jeg er veldig glad for at bestefaren min er Kniksen. Jeg tenker ikke så mye på hva andre sier. Jeg synes det bare er gøy, sier Wassberg til TV 2 etter kampen om Bergen.

BRANN-HISTORIE: Niklas Jensen Wassberg er barnebarnet til Roald «Kniksen» Jensen.

Unggutten, ofte kalt «Kniklas», viste seg for alvor frem for Brann i fjor høst. 17-åringen startet kampene i sesonginnspurten og scoret mot Bodø/Glimt. I Obos-ligaen har unggutten imidlertid vært innbytter.

– Man er selvfølgelig skuffet, men det går vekk fort. Det viktigste er at laget vinner. Det er bare å se fremover og om jeg kommer innpå, så handler det om å gjøre sitt beste, sier han, og tilføyer:

– Jeg kan ikke sutre over det. Når jeg får muligheten, så må jeg gripe den. Vi bruker jo dem som er best rustet for hver kamp.

Hornelands forklaring

Brann-trener Eirik Horneland forklarer hvorfor «Kniklas» ikke har startet i Obos-ligaen slik:

– Det er konkurransesituasjonen. De som starter foran ham har vært hvassere i vinter. Han har vært på en del landslagssamlinger og vært litt vekke fra oss.

Brann-treneren påpeker samtidig at klubben må beskytte Wassberg litt med tanke på hans unge alder og historikk.

– Er det for mye mas fra media om «Kniklas»?

– Nei, altså... Det er en stor historie rundt ham. La gutten få lov til å være i fred og stå på. Han er en veldig ydmyk og flott gutt. Han er skikkelig på gang igjen. Vi gleder oss til å se ham i år også, svarer Horneland med et smil.

– Hvis vi gir ham fred og han får lov til å utvikle seg... Man skal ikke snakke om ham hver eneste gang. Han må få lov til å utvikle seg på treningsfeltet uten at trykket skal ligge på ham hele veien. Da tror jeg dette skal gå veldig fint. Vi må beskytte ham litte granne. Vi synes vi utvikler ham fint, legger Brann-treneren til.

STOR TRO: Eirik Horneland er klar på at Niklas Jensen Wassberg kommer til å få flere sjanser utover i sesongen. Foto: Ole Martin Wold

– Han kommer til å prege Brann

Mot Ranheim kom Wassberg inn og headet inn Branns fjerde i seriepremieren, men innbytterrollen er ikke noe som frister for den lovende midtbanespilleren.

– Nja, jeg vil ikke si at jeg er en super-sub. Men når jeg kommer inn så ønsker jeg å skape liv på Stadion, sier unggutten, som har blitt en supporterfavoritt i Bergen:

– Det er veldig gøy, men som sagt er det viktigste å ha fokus på det som skal skje på banen. Så er det selvfølgelig veldig gøy når publikum liker deg også.

Scoret i Obos-premieren

Horneland gleder seg til å se Wassberg fremover i sesongen.

– Han kommer til å prege Brann utover i sesongen. Vi må huske på at sesongen er lang. Så må vi lære oss å snakke om de som starter også, ikke bare de som er på benken, sier Brann-treneren med glimt i øyet.

Neste sjanse for Wassberg å starte for Brann, er når rødtrøyene møter Skeid på tirsdag. Den kampen kan du se på TV 2 Play.