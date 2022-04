Helland åpner opp om ny rolle: – Følte meg som en klovn de siste årene i RBK

Han startet bare fire seriekamper og spilte totalt bare 360 minutter i Eliteserien i 2021.

– Et bedritent år, sier hovedpersonen selv om fjoråret.

Men til tross for at han endte på én scoring og én målgivende i sitt første år som Lillestrøm-spiller, kan det virke som om trønderen Pål André Helland likevel har klart å bli en publikumsfavoritt på Åråsen.

Helland har i alle fall markert seg, og det på en langt mer positiv måte enn det spilletiden hittil skulle tilsi.

Stjernestatusen har garantert ikke blitt mindre heller av starten på årets sesong.

Tre målgivende og én scoring – en nydelig en mot Jerv lørdag – er fasit for 32-åringen etter årets to første seriekamper.

Mot Jerv strålte Helland, både på banen – og i pressesonen etter kamp.

– Så lenge jeg får lov til å spille fotball, så har jeg det som plommen i egget. Selv om jeg er tobarnsfar, så er jeg som et barn når jeg spiller fotball. Det er det desidert artigste jeg vet, sier Helland etter et spørsmål der TV 2 antyder at han har det bedre med seg selv etter overgangen til Lillestrøm.

Følte seg som ei PR-dukke i Rosenborg

Riktignok var Helland involvert i 14 av Lillestrøms 30 kamper i Eliteserien i fjor, men rent sportslig er det ingen tvil om at trønderen hadde håpet på bedre uttelling i LSK-drakta for sin egen del.

Likevel virker det på mange måter som om Pål André Helland blomstret litt etter overgangen til Lillestrøm.

– Først og fremst så tror jeg at jeg hadde godt av en kulturforandring eller et sceneskifte. Det gikk litt trått i Rosenborg, jeg hadde for mye skader og jeg var for dårlig. Alt ble egentlig negativt rundt hele klubben, så da var det greit å komme seg ut og være med på noe nytt her, sier Helland.

I løpet av sine to siste år i Rosenborg startet Helland henholdsvis ni og 13 kamper, men under Åge Hareides ledelse det siste året var det tydelig at Helland ikke lenger hadde den tilliten han hadde vært vant til å ha som skadefri RBK-er. Dessuten fikk ikke Rosenborg som klubb resultatene de ønsket seg.

Det endte med at Helland og Gjermund Åsen, som Rosenborg heller ikke ville satse på, tok turen til Lillestrøm.

Der mener Helland at duoen har blitt møtt med en tillit som har vist seg å bli gull verdt for Lillestrøm. For selv om han kanskje ikke spilte allverden i fjor, var Helland likevel en lederfigur i sesongen LSK kjempet seg tilbake til Europa.

– Jeg har fått en ny rolle her. Jeg skal ikke bare være en klovn, som jeg følte jeg var de siste årene i Rosenborg. Jeg føler at jeg har OK kompetanse på hva som skal til for å bygge kompetanse, og det har både jeg og Gjermund (Åsen) fått lov til å bidra med. Trenerne her har vært helt fantastiske mot oss, det er en blanding av det å være nysgjerrig på det vi har å komme med til å være strenge med oss, sier Helland.

– Hva mener du med at du ble en klovn i Rosenborg?

– Du blir jo ei litt sånn PR-dukke da etter hvert. Det var jo litt selvpåført, jeg er jo sleivkjefta. Men jeg føler jeg kombinerer det mer med å være faglig dyktig nå, sier Pål André Helland.

Har vært på samtlige treninger

I år er håpet at det skal slå ut i full blomst på banen. Allerede har han flere målpoeng enn han hadde i hele fjor.

– I år er jeg i rute, melder vingen.

– Føler du deg trygg på at det vil fortsette sånn – eller er du litt redd for at skadene igjen skal komme tilbake?

– Jeg brukte jo noen ekstra dager etter at vi spilte på en borrelås av en bane på Hamar sist, men jeg har vært med på alle treningene i år. Eller, kanskje ikke vært med på alle, men jeg har vært til stede på alle. Og enda føler jeg at jeg har mer å gå på, sier Helland.



Etter åpningskampen på Hamar, var Geir Bakke tydelig på at Lillestrøm har jobbet godt for å få Helland tilbake i god, gammel kampform.

- DET ER PÅL: Geir Bakke mener 2-0-målet mot Jerv oppsummerer Pål André Helland. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det var restene etter at han kom fra Trondheim. Han hadde blitt brukt i flere år når han kun var klarert for å spille, og ikke hadde grunnlag nok. Da blir det en ond sirkel. Han har brukt noen år på å rekonstruere systemet sitt, så får vi bare se om han holder seg på beina, fortalte Bakke.

Etter Jerv-kampen ønsket ikke Geir Bakke å utdype svarene sine rundt Helland i nevneverdig stor grad. Men selv sitter Pål André Helland med en følelse på at året 2022 skal bli en solid opptur.

– Jeg må holde meg frisk, da. Så må jeg pushe og bremse sånn at jeg får bidratt hele veien. Men jeg føler at jeg er på en bra plass. Så tror jeg at lagkameratene bare er blitt tryggere på meg. Jeg og Lars (Ranger) har fått en fin greie på høyresiden der, sier Pål André Helland.