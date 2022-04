Varslet om Enoksen til Sp – mener hun har opplevd manglende støtte fra partiet

Hilde Lengali som forrige uke fortalte til TV 2 om flere hendelser med Odd Roger Enoksen, er glad for at en ny kvinne nå har fortalt om sin opplevelse, men er ikke like fornøyd med hvordan partiet har håndtert saken hennes.

Odd Roger Enoksen varslet lørdag at han går av som forsvarsminister etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et forhold til en ung kvinne.

Dette kom frem etter at TV 2 forrige uke fortalte historien til Hilde Lengali. Hun valgte nylig å varsle Senterpartiet om Enoksen etter to hendelser i 2000 og 2001.

– Jeg er glad for at flere som har opplevd maktmisbruk nå tør å fortelle, og at de som har stått for maktmisbruket må ta ansvar, sier Lengali i dag til TV 2.

– Hva tenker du om at det nå kommer enda en historie om Enoksen og at han går av?

– Det er utrolig tøft av hun som står fram, å gjøre det. Det er bra at Enoksen tar ansvar for det han har gjort, og at han står for at dette ikke er grei oppførsel, og at de som har gjort den type ting tar ansvar – ikke vi som er utsatt for det.

– Har vært vanskelig

Selv mener hun å ha opplevd mangelfull støtte fra partiet.

– Jeg har båret på dette i 20 år, selv om jeg sa ifra til Senterpartiet i 2017. Det har vært vanskelig at de ikke fulgte opp, og at jeg ikke fikk noe støtte da han ble minister, sier Lengali.

Generalsekretær i Senterpartiet Knut M. Olsen kommenterte forrige lørdag skriftlig til TV 2:

«Varsel om denne 20 år gamle saken ble mottatt for to uker siden og håndtert i tråd med partiets etiske retningslinjer.

Jeg ble orientert i 2017 om at det skal ha vært en hendelse mange år tilbake, men at vedkommende ønsket at dette ikke skulle behandles som en varslingssak.»

HÅNDTERER ALENE: Det er generalsekretær Knut M. Olsen alene som håndterer varslersaker i Senterpartiet. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Intens uke

En uke senere har ikke Lengali fått avklart hva som er status for varselet.

– Det har vært en intens uke med mye hyggelige meldinger, men også dårlige erfaringer med Senterpartiet som jeg ikke har hørt noe fra. Det er har ikke vært noe støtte fra noen med maktposisjon, sier Lengali til TV 2.

Det er generalsekretær Knut M. Olsen som håndterer varslersaker i Senterpartiet.

Han svarer på kritikken i en SMS til TV 2:

«Jeg har vært i kontakt med Lengali både skriftlig og muntlig flere ganger, etter at vi mottok varselet. Ut over det har jeg ingen kommentarer. Vi kommenterer ikke enkeltsaker da alle opplysninger blir behandlet fortrolig av oss.»

Angrer ikke

Lengali mener imidlertid at hun ikke opplevd tilstrekkelig støtte.

– Det er sårbart å fortelle en slik historie, så det har vært krevende å stå i.

– Men du angrer ikke?

– Nei, jeg angrer ikke.

Hun håper og tror at det har hatt en betydning at hun sto fram, og at det kan være starten på en endring.

– Det tar tid å tørre å stå fram. Det tar tid å flytte på en samfunnsordning som gjør at vi har skjult det som ikke har vært greit. Kanskje kan det bli mer rettferdig nå, sier Lengali.