Leder an i kampen om topp fire etter Son-show

Aston Villa - Tottenham 0-4

Saken oppdateres!

Anført av en brennhet Heung-min Son tok Tottenham en råsterk borteseier på Villa Park. Den treffsikre sørkoreaneren scoret hat trick mot et svimmelt Villa-forsvar.

Resultatet gjør at Spurs nå innehar den viktige fjerdeplassen etter 31 spilte kamper. Arsenal er tre poeng bak, men har én kamp mindre spilt. Hvittrøyene fra Nord-London har også ti plussmål mer enn erkerivalene.

– Det har vært en drømmedag for Tottenham, sier TV 2-kommentator Peder Mørtvedt etter at både Arsenal og Manchester United tapte sine kamper lørdag.

– Tottenham ser uimotståelige ut. De er i førersetet nå, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Harry Kane noterte seg for «assist hat trick» med tre målgivende pasninger.

– Det er nesten telepati, sier Amankwah om samarbeidet mellom Kane og Son.

Svenske Dejan Kulusevski viste seg også frem med både mål og assist.

Slik var målene

Spurs fikk en pangstart etter kun to minutter. Et skudd fra Harry Kane gikk rett i en Villa-forsvarer, og endte i beina til rekkekamerat Son. Angriperen dunket til på direkten og prikket inn 1-0 via stolpen.

– Superduoen der fremme får det til å se enkelt ut, sa kommentator Peder Mørvedt.

Utover i omgangen kom Villa mer inn i det og produserte flere enorme sjanser som både Ings og Watkins bommet på. Vertene kom nærmest helt på tampen da Lloris måtte ut i full strekk for å hindre et frispark fra Coutinho.

Spurs måtte for øvrig bytte Matt Doherty etter kun 21 minutter grunnet en skade. Inn kom Sergio Reguilon.

Villas sjansesløseri straffet seg. For noen minutter ut i andreomgang doblet Dejan Kulusevski ledelsen. Kane headet til svensken som dro seg fri i boksen og scoret med en avslutning av høy kvalitet.

Etter 65 minutter la Son på til 3-0. Sørkoreaneren ble nok en gang servert av hovmester Kane som headet perfekt videre til hurtigtoget. Alene med keeper var Son sikker igjen.

Seks minutter senere fullbyrdet han hat tricket. Kulusevski lekte seg med Villa-forsvaret før han slapp ballen ut til Son som klinket inn 4-0. Og alt dette etter at Tottenham hadde kombinert mesterlig.

– Det er et av årets lagmål, sier Amankwah.

Etter 77. minutter spaserte dagens mann av banen da han ble erstattet av Lucas Moura. Son har nå 17 ligamål denne sesongen, det er kun tre mål mindre enn ligaens toppscorer Mohamed Salah.

På tampen fikk Villa flere muligheter til å få seg et trøstemål, men avslutningene var rett og slett for svake gang på gang. Det endte dermed 0-4 på Villa Park. Steven Gerrards lag blir liggende i «ingenmannsland» på 12. plass.