– Alle er nervøse

170.000 russere som jobber innen teknologi og IT har reist fra landet etter at krigen startet. Teknologibransjen i Russland er rammet hardere av sanksjonene enn ventet, ifølge USA.

– Det kommer til å bli vanskeligere med innovasjon i tiden fremover på grunn av sanksjonene, mener Roman Sjeljastin, som er teknologistudent ved MEPHI-universitetet i Moskva.

Han viser frem et avansert atombatteri på en messe i den russiske hovedstaden, der innovatører fra hele landet viser frem teknologiske nyvinninger.

– Vi gjør om atomkraft til elektrisitet og et slikt batteri vil ha veldig lang levetid, forklarer Sjeljastin.

AVANSERT: Høye kostnader gjør at det vil ta lang tid før man har en fungerende prototype av atombatteriet, forteller Sjeljastin. Foto: Evgeny Kurbatov

Men nå er prosjektet rammet av sanksjonene USA, EU og andre allierte har innført mot Russland, etter invasjonen av Ukraina.

– Vi får ikke tak i nye deler som vi trenger for å bygge batteriet, sier Sjeljastin.

Hjerneflukt

Mangel på deler, selskaper som har trukket seg ut, og stans i internasjonalt samarbeid er noen av konsekvensene av sanksjonene.

I tillegg rammes Russland nå av massiv hjerneflukt.

Innen slutten av april, anslås det at så mange som 170.000 russere som jobber innen IT og teknologi har reist fra landet.

Tallene har blitt presentert for russiske parlamentsmedlemmer fra Den russiske foreningen for elektronisk kommunikasjon (RAEC).

– Noen reiser nok på grunn av endringene i jobbmarkedet. Andre kan være redde for å bli innkalt til hæren, eller de kan være motstandere av krigen og vil vekk fra den rådende atmosfæren i Russland, sier Irina Anisimova, som forsker på russisk samtidskultur ved Universitetet i Bergen.

Umiddelbar effekt

Amerikanske myndigheter sier teknologi-sanksjonene har rammet Russland hardere enn ventet, ifølge Politico.

– I motsetning til sanksjonene rettet mot finanssektoren, ventet vi ikke å se en umiddelbar effekt av sanksjonene knyttet til eksport, sier Thea Rozman Kendler i eksportforvaltningen.

FORSVARSEKSPORT: Rosoboroneksport er den eneste statlige organisasjonen i Russland som eksporterer militære tjenester og teknologi. Foto: Evgeny Kurbatov

– Fordi Russland ikke lenger kan importere teknologi de trenger for å være konkurransedyktige i det 21. århundret, legger vi press på Russlands muligheter og økonomiske vekst i mange år fremover, sier USAs president Joe Biden.

Russiske myndigheter har kommet med flere tiltakspakker rettet mot IT- og teknologibransjen.

Tror på nye muligheter

De har også åpnet for at de som jobber i bransjen, skal slippe å betale inntektsskatt de neste årene.

– Myndighetene prioriterer IT og teknologi nå, og mulighetene som skapes vil til og med tiltrekke spesialister fra utlandet, sier Antony Aleksejev i New Space Corporation.

SATELLITT-TEKNOLOGI: Antony Aleksejev viser frem en modell av en ny satellitt som skal brukes til å overvåke isen i Nordishavet. Foto: Evgeny Kurbatov

Han mener situasjonen ikke er så problematisk som det blir fremstilt, og er en av flere på teknologimessen i Moskva som sier til TV 2 at de ser positivt på fremtiden, til tross for sanksjonene og isoleringen av Russland.

– Noe vil sakke akterut, men så kommer mye også til å skje veldig raskt. For vi må erstatte det som sakker akterut, svarer Vladimir Pirojkov, direktør i design- og innovasjonssenteret Kinetica når vi spør om hvordan sanksjonene kommer til å ramme innovasjon og teknologisk utvikling i Russland fremover.

OPTIMIST: Tek-grunderen Vladimir Pirojkov mener dette er tiden for å se etter nye muligheter. Foto: Evgeny Kurbatov

– Hva med deler og lignende som dere trenger fra utlandet?

– I denne verdenen er det, heldigvis for oss, ikke bare vest, men også øst. Så vi har mange land vi kan henvende oss til, så det er mange gode muligheter, sier Pirojkov.

– Alle er nervøse

Disse uttalelsene er som om Kreml skulle formulert den selv, mener russlandsforsker Irina Anisimova.

– Dette er den offisielle holdningen nå. Myndighetene vil ikke fremstå som nervøse, sier hun, og legger til teknologisk utvikling er noe Russland legger mye stolthet i.

ROBOT: Mange ble fascinert over robotrustningen selskapet Kinetica har laget. Foto: Evgeny Kurbatov

Anisimova mener russiske myndigheter nå er smertelig klar over at de mangler både software og hardware og annen industriteknologi, men at de jobber for at folk skal tro at det likevel kommer til å gå bra.

Og at isolasjon kan føre til innovasjon, er noe folk i bransjen gjerne sier for å dekke over egen uro for situasjonen, tror hun.

– Jeg tror alle er nervøse, sier Anisimova.

Men selv om sanksjonene har hatt en effekt på bransjen, er det for tidlig å si hvordan myndighetene påvirkes av det, mener hun.

– Om tre til fire måneder er nok bildet klarere.