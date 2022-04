Brann skuffet mot byrivalen: – Når bestillingen er opprykk, har de ikke råd til for mange poengtap

Brann 1-1 Åsane

Over 11.000 bergensere hadde tatt turen til Brann Stadion for lokaloppgjøret mellom Brann og Åsane.

Hjemmelagets supportere marsjerte til kamp i tog, hvor avdøde Ove Thue, mannen bak Branns mange supportersanger, ble hyllet.

Det var ingenting å si på stemningen på Brann Stadion før avspark, men bergensfesten ble imidlertid ingen fotballfest for Brann.

Åsane sjokkerte hjemmelaget og tok ledelsen like etter pause etter en perlescoring fra Didrik Fredriksen. Sivert Heltne Nilsen utlignet for de røde tre minutter senere, men målet reddet kun ett poeng for opprykksjagende Brann.

– Dette er et meget skuffende resultat for Brann, spesielt etter seriepremieren. Det er jo et byderby, så de møter en motstander som mobiliserer enormt. Når bestillingen er opprykk, så har de ikke råd til for mange poengtap, spesielt ikke hjemme, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

FOLKEFEST: Over 11.000 supportere var på Brann Stadion for å se byderbyet mellom Brann og Åsane. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Piping fra tribunen

Det var hjemmelaget som fikk kampens første sjanser. Aune Heggebø var nære å sende Brann foran etter elleve minutter, men spissens heading ble for svak.

Åsane yppet seg også på Brann Stadion. 27 minutter inn i kampen kom gjestene to mot en, men Brann-keeper Matihas Dyngeland var våken og snappet ballen foran tidligere Brann-spiss Håkon Lorentzen.

Brann skapte flere farligheter, men klarte ikke få ballen i mål før hvilen. Da lagene gikk til pause kunne man blant beskjeden applaus høre piping fra frustrerte Brann-supportere.

Sjokkledelse og utligning

Hjemmelaget gikk rett i angrep etter pause, og kun en feberrredning fra Idar Lysgård hindret Sivert Heltne Nilsen å heade de røde foran.

Der hjemmelaget var ineffektive, var Åsane det motsatte. Didrik Fredriksen bøyde ballen i lengste fra 16 meter og dermed hadde gjestene en sjokkledelse.

SJOKKERTE BRANN: Didrik Fredriksen viste sin kjærlighet til Åsane-svingen på Brann Stadion etter at han Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Åsane-ledelsen sto seg i tre minutter. Bård Finnes frispark fra hjørnet av boksen var så vidt innom luggen til nevnte Heltne Nilsen. Brann-kapteinens stuss sørget for 1-1.

Brann jaktet febrilsk ledelse foran hjemmefansen, og på slutten var det spill mot ett mål. Innbytter Vegard Leikvoll Moberg, Felix Horn Myhre og Ruben Kristiansen hadde store sjanser på tampen, men mål ble det ikke.

Dermed endte det med poengdeling i kampen om Bergen.