Chelsea holdt lekestue og scoret seks mot Southampton: – Mektig imponerende

Southampton – Chelsea 0-6:

Se alle scoringene i videovindet øverst!

Mohamed Elyounoussi, som startet kampen for Southampton, måtte tåle en skikkelig ydmykelse i lørdagens oppgjør mot Chelsea i Premier League. Southampton ble nemlig rundtspilt og holdt lekestue med. Chelsea stoppet ikke før de hadde scoret seks mål.

– Det var en veldig god prestasjon og vi fortjente å vinne. Dette er en tøff stadion å komme til, men vi fikk det til å se enkelt ut. Vi holdt ballen i laget og var fokusert, så det ble en strålende prestasjon og et fremragende resultat, sa Chelseas manager Thomas Tuchel til Sky Sports etter storkampen.

At Timo Werner scoret to, gledet Tuchel.

– Han kunne ha scoret mer. Han fikk noen store sjanser og mange sjanser. Men vi er veldig fornøyd med prestasjonen hans, sa Chelsea-sjefen.

London-klubben reiste seg altså mesterlig etter to strake tap mot henholdsvis Brentford i Premier League og Real Madrid i Champions League.

– Det var mektig imponerende av Chelsea med tanke på måten de klarte å omstille seg etter to stortap. Det var viktig for mentaliteten før laget skal til Madrid i midtuken, poengterte TV 2-kommentator Magnus Drivenes.

– Bortefansen fikk virkelig en drømmedag på St. Mary's, mente kommentatoren.

Det var ikke spilt mer enn 31 minutter før det stod 0-4 på resultattavlen. For Chelsea tok virkelig vare på sjansene i oppgjøret mot Southampton.

Først sendte Marcos Alonso Chelsea i ledelsen etter åtte minutters spill, før Mason Mount og Timo Werner økte til 2-0 og 3-0 i henholdsvis det 16. og 22. spilleminutt.

Og i det 31. minutt ordnet Kai Havertz en utrolig 4-0-ledelse. Chelseas 4-0-ledelse etter en drøy halvtimes spill er den tidligere 4-0-ledelsen i Premier League siden Chelsea selv tok ledelsen 4-0 mot Bolton i oktober 2011, ifølge Opta.

– Men mye av forsvarsspillet til Southampton var under enhver kritikk. Southamptons forsvar var til tider vidåpent, poengterte TV 2-kommentator Magnus Drivenes.

Etter pause fortsatte målene å renne inn for Chelsea. Werner la på til 5-0 med sin andre fulltreffer for dagen snaue fire minutter etter sidebytte, og Mount økte til 6-0 med sin andre for dagen seks minutter senere.

Med seks mål fant Chelsea ut at nok fikk være nok. Flere mål ble det ikke i den komplette ydmykelsen av Southampton.