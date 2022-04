Historisk serierekord glapp for Elverum

Den historiske rekorden glapp for Elverum, som tapte sin første seriekamp denne sesongen.

Elverum - Drammen 24 - 30 (10-14)

Før siste serierunde i Rema 1000-ligaen, hadde allerede Elverum håndball sikret seg en eventyrlig sesong: De har skrevet klubbhistorie i Champions League, hatt rekordomsetning og vunnet serien.

Eneste måten serien 2021/22 kunne bli bedre for østerdølene, var ved å krone den med en historisk serierekord.

Det klarte de ikke.

Etter lørdagens tap mot Drammen har Elverum vunnet 25 av 26 kamper i serien, og satte dermed ikke ny, historisk rekord.

Kun to lag har gått uten poengtap i herrenes serie tidligere: Sandefjord i sesongen 98/99 og Drammen i sesongen 06/07. Men begge ganger var serien på 22 kamper.

– Det hadde vært moro med rekorden, men det ligger ikke i fokuset vårt. Vi vil gjøre en god prestasjon mot et godt drammens lag , det er viktigere før noe slikt, sa Elverum-trener Børge Lund til TV 2 før kamp.

Overrasket

For Drammen startet kampen med høy klasse, hvor linjespiller Gommerud Våg på fint vis satte kampens første scoring.

Deretter ble Elverum tildelt straffe, og Drammen fikk utvisning. Bakspilleren Tobias Grøndahl scoret på straffen, og etter fem minutter hadde Elverum utlignet til 2-2.

Så tok drammenserne for alvor over i første omgang. I en liten periode fomlet Elverum i angrep, og Drammen endte opp med score flere mål på rad. Det gjorde at bortelaget etter hvert ledet 6-2.

Og firemålsledelsen varte en stund.

– Det er ikke ofte Elverum ligger så langt nede mot norsk motstand på hjemmebane, sa TV 2s kommentator Harald Bredeli.

Drammen fortsatte å holde på ledelsen etter en halvspilt førsteomgang, og stillingen var 4-8 da Elverum-trener Børge Lund valgte å ta time-out.

Etter time-outen tok hjemmelaget seg litt opp, men Drammen lot dem ikke knappe innpå.

Elverum reduserte på et tidspunkt til 9-11, men det gikk ikke lenge før Drammen igjen klarte å øke til en firemålsledelse.

En ledelse som varte helt til pause på stillingen 10-14.

Drammen-dominans

Drammen fortsatte å trykke på i andre omgang, og etter 37 minutter tok de en seksmålsledelse.

– Det går drammens vei, det er et lag som har litt mer krefter enn Elverum akkurat nå, sa Bredeli.

Bortelaget fortsatte å øke ledelsen mot Elverum, og da de ledet 12-19 valgte trener Børge Lund å ta time-out.

Etter time-outen knappet de innpå, og en syvmålsledelse ble fort redusert til fem.

Men som tidligere i kampen, gikk det ikke lenge før Drammen økte ledelsen igjen.

Etter 43 minutter satte seriens toppscorer, Hermann Gabriel Ranneberg Vildalen, en skikkelig suser for bortelaget som sørget for stillingen 16-23.

Deretter begynte det å se mørkt ut for Elverum å ta den historiske serierekorden.

– Det er rett og slett større fart i Drammen, enn det er i Elverum, sa Bredeli på stillingen 20-29.

Etter drøyt femtitre minutter, begynte Drammen å kontrollere inn ledelsen.

Det endte med at Drammen tok en kjempeseier, 24-30, mot seriemester Elverum.

Rykket rett ned

Sandefjord og Haslum HK hadde likt poeng-utgangspunkt i forkant av siste serierunde, og det eneste som skilte lagene fra nedrykksstreken, var målforskjellen.

Sandefjord tapte mot Halden, og Haslum HK vant hårfint mot Runar. Dermed rykket førstnevnte ned til 1. divisjon.

Før siste serierunde var det allerede klart at Bergen Håndball og Tønsberg Nøtterøy rykker ned.