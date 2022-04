Ødegaard tilbake på scoringslisten, men Arsenal gikk på ny smell

Nedturen fortsetter for The Gunners etter nytt hjemmetap. TV 2-ekspert roser Ødegaards distansescoring.

Arsenal - Brighton 1-2

Rødtrøyene klarte ikke å slå tilbake etter smellen mot Crystal Palace. Nå åpner kampen om fjerdeplassen seg opp etter at Gunners røk på en hjemmesmell mot Brighton.

Det gikk mot en helsvart dag for Martin Ødegaard, men på tampen vartet han opp med en klassescoring. Nordmannen fyrte løs om lag 30 meter, ballen gikk via Danny Welbeck og i bue over keeper og i mål.

– Det er litt via-via, men det er en perfekt bue, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Se scoringen i videovinduet øverst!

– Det er en fantastisk avslutning. Det er en retningsforandring der, men han viser at han har de avslutningene i repertoaret, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah om nordmannens sjette ligamål for sesongen.

Kort tid før målet hadde Ødegaard også et godt frispark-forsøk som smalt i tverrligger.

Den sene 1-2-reduseringen sørget for noen heseblesende overtidsminutter. Arsenal satset alt fremover, men gjestene holdt ut. Scoringer fra Leandro Trossard og Enock Mwepu gjorde at Brighton vant på Emirates.

– Arsenal var gode mot slutten, men våknet for sent, oppsummerte Osnes.

– Slurvete og upresise

Manager Mikel Arteta hadde forventet at laget hans var mer på hugget etter den svake prestasjonen tidligere i uken.

– Vi kom ikke med reaksjonen jeg forventet. Vi var slurvete og upresise. Vi hadde ikke den rette inngangen eller motet, sier spanjolen.

– I andreomgang kom vi med en reaksjon. Spesielt etter målet. Det er bra at vi ikke gir opp, men det må skje fra det første minuttet.

Resultatet gjør at Arsenal nå er på femteplass med like mange poeng som Tottenham på fjerde. Men erkerivalen skal møte Aston Villa senere lørdag kveld. Det er tre poeng ned til både Manchester United og West Ham, men begge disse har én kamp mer spilt.

– Det handler om hvordan vi reagerer nå. Vi må gjøre opp for dette, sier Arteta.

Slik var kampen

Bortelaget tok ledelsen etter 29 minutter da et Brighton-angrep endte med en smart 45-graders pasning fra Enock Mwepu til Leandro Trossard. Belgieren timet løpet perfekt og prikket inn scoringen fra 13 meter.

Arsenal presset på for en utligning og på tampen av førsteomgang trodde hele Emirates at Martinelli hadde ordnet 1-1 da han headet ballen i mål etter et hjørnespark, men etter en svært lang VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

– Jeg er glad det ikke er jeg som sitter i VAR-rommet, sa kommentator Endre Olav Osnes.

Kollegene i studio var enige at det var en vanskelig situasjon å vurdere.

– Denne er ekstremt vanskelig nesten uansett vinkel, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Doblet etter klassemål

Mwepu hadde mer på lur. Midtveis i andreomgang vartet Brighton opp med et lekkert angrep med flust av smarte kombinasjoner. Det kulminerte i at Mwepu fikk ballen på halvspretten og dunket inn gjestenes andre mål for dagen.

– For et lagmål! Først målgivende også det skuddet der, sa kommentatoren.

– Det er rett og slett en praktscoring. Det er Brighton-fotball på sitt aller råeste.

Etter 82 minutter fikk Arsenal en brukbar mulighet til å redusere. Saka serverte innbytter Pépé, men oppofrende keeperspill fra Robert Sánchez sørget for at Brighton-buret fortsatt var rent.

Tre minutter senere prøvde Lokonga seg med et knallhardt langskudd, men forsøket strøk utsiden av stolpen.

Ødegaard-suser

Like etter fikk Arsenal en enorm dobbelsjanse. Først dunket Ødegaard et frispark i tverrligger. Returen falt til Nketiah, men også han traff metallet.

Men Ødegaard lot seg ikke knekke. Rett etter de to tverrligger-treffene dunket nordmannen til fra langt hold. Ballen gikk via tidligere Arsenal-spiller Welbeck og i mål.

Dermed øynet Gunners muligheten for poeng og skapte et voldsomt trøkk i sluttminuttene, men det ville seg ikke. Brighton vant 2-1 på Emirates. Seieren gjør at Brighton klatrer til 11. plass på tabellen.

– Det er en fantastisk følelse, sier manager Graham Potter etter den sterke bortetriumfen.