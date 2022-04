Studerte Jerv-keeperen før kamp – så vartet Helland opp med magi

40 minutter var spilt da Pål André Helland mottok ballen på midtbanen etter en glimrende pasning fra lagkamerat Gjermund Åsen. Helland avanserte noen meter, kiket opp og så at Jerv-keeper Øystein Øvretveit var på halvdistanse.



Fra 35 meter klinket Helland til med en nydelig skru, slik at Øvretveit i Jerv-målet var helt utspilt. Ballen gikk i mål via tverrliggeren og en drømmescoring på Åråsen var levert fra Helland.

– Det er vanskelig å treffe mye bedre. Den får akkurat den ballbanen den skal ha for å sette keeperen sjakkmatt, sier Helland til TV 2.

LSK-profilen røper at han utnyttet en svakhet de hadde funnet i analysen av Jerv.

– Den første tanken min var å spille gjennom Akor (Adams), men så ser jeg at han går i offside. Da må jeg revurdere det og holde igjen pasningen litt. Jeg vet gjennom video at keeperen har litt lyst til å jukse med en meter, og da vet jeg at han ikke forventer skudd, forklarer Helland.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener scoringen viser at Helland har noen unike egenskaper.

– Pål André Helland gjør jo ting med den venstrefoten som ingen andre i Eliteserien gjør. Det at han i det hele tatt tenker tanken på å skyte fra den distansen er jo beviset på at han ikke er som alle andre, og når han i tillegg setter den i mål er det bare å applaudere, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Magisk, er Akor Adams enkle oppsummering av Hellands perle.

– Det er klart at når slipper inn mål fra 40 meter og to på dødball… det er det vi må klare å forsvare oss mot. Det må vi lære av, sier Jerv-trener Arne Sandstø til TV 2.



Ny målgivende



I tillegg til scoringen til 2-0, hadde Helland en strålende målgivende pasning på Lillestrøms første mål til nettopp Adams.

– Det var akkurat som vi har øvd på på treningsfeltet. Pål er så presis. Det var bare å sette den i mål. Hvem som helst kunne gjort det, sier LSK-spiss Akor Adams.

Med mål og målgivende mot Jerv har Helland allerede etter årets to første kamper vært involvert i flere scoringer (fire totalt) enn han var i hele eliteserie-sesongen i fjor. I 2021 startet han bare fire kamper og hadde henholdsvis ett mål og en målgivende pasning.



Dermed var det ikke rart at Helland fikk stående applaus da han ble byttet ut etter 62 minutter.



– For LSK har han i sesongstarten vist hvor verdifull hans fotballforståelse og venstrefot er. Pasningen til Adams i åpningskampen var kunst, og det han gjør i dag er enda mer imponerende. Geir Bakke må krysse fingrene for at 32-åringen holder seg skadefri slik at vi får se ting som dette gjennom hele sesongen, sier Jesper Mathisen.



Til slutt vant Lillestrøm 4-0 på Åråsen etter at Igoh Ogbu stanget inn LSKs siste mål etter en målgivende fra Helland-erstatter Ylldren Ibrahimaj. Sistnevnte fikk æren av å fullføre LSK-festen til 4-0 på overtid.

Status etter årets to første kamper, mot HamKam og Jerv, er fire poeng og foreløpig tabelltopp for Lillestrøm.

– Det er jo det desidert verste tidspunktet å møte to nyopprykkede lag på i de to første kampene, sier Helland.



LSK-dominanse fra start



På Åråsen var det liten tvil om hvem som var det førende laget fra start av. I førsteomgang hadde Lillestrøm ballen 71.8% av tiden, og hadde stort sett full kontroll.



Allerede etter 12 minutter satt også 1-0-målet. Først fikk Pål André Helland et frispark på høyresiden. Det tok trønderen naturligvis selv, og inne i feltet ventet en umarkert Akor Adams som stanget inn 1-0.



Selv om Lillestrøm styrte spillet ble ikke de voldsomt store sjansene skapt.

Nevnte Helland kunne kommet til en avslutning etter en liten halvtime, men fra 15 meters hold bommet han totalt på ballen da han fikk sjansen på en volley.



Jerv kom litt mer med i spillet mot slutten av omgangen, men det endte i stedet i en skikkelig kalddusj da Gjermund Åsen og spesielt Pål André Helland vartet opp med magi på Åråsen.

Helland-erstatter leverte



I andreomgang kunne Lillestrøm punktert kampen. Bare tre minutter var spilt da Helland hælflikket ballen til Akor Adams, som fant Gjermund Åsen fri inne i feltet. Men med feil fot - høyrefoten - ble avslutningen for svak og en stor sjanse ble spolert.



Minutter senere holdt LSK-keeper Mats Hedenstad på å gi Jerv - som løftet seg flere hakk i andreomgang og hadde ballen langt mer - en gratissjanse, men innbytter Aral Simsir klarte ikke å ta vare på muligheten.



Foran 5121 tilskuere på Åråsen var det egentlig aldri tvil om hvor seieren ville ende uansett. Og da innbytter Ylldren Ibrahimaj - som erstattet Helland - serverte Igoh Ogbu til 3-0 etter 71 minutter, kunne LSK-fansen med rette synge «Fugla på topp».



Jerv kunne utlignet til 3-1 kort tid etterpå da Erlend Hustad fikk en gratissjanse etter en klønete involvering fra LSK-keeper Hedenstad, men dette var ikke Jervs kveld og lobben gikk langt over.



På overtid fikk Ylldren Ibrahimaj æren av å styre inn et innlegg fra Gjermund Åsen til 4-0. Totalt sett en fortjent seier for et effektivt LSK-lag.

Status for nyopprykkede Jerv er tre poeng etter seier mot Strømsgodset sist.



– Det er sterkt av oss, men så må ta ta med oss lærdom fra denne kampen, sier Jerv-trener Sandstø.