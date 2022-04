TV 2-ekspert slakter United-spillernes kroppsspråk: – Det ser ut som det er noe fundamentalt galt i garderoben

Ekspertene mener Manchester United muligheter til å kapre fjerdeplassen i Premier League denne sesongen er over etter tapet mot Everton. United-stjernenes kroppsspråk slaktes.

Manchester United tapte virkelig terreng i kampen om en Champions League-plass etter 0-1-tapet for nedrykkskandidat Everton lørdag. 21 år gamle Anthony Gordon ble helten for Everton.

Se hvordan Everton slo Manchester United øverst!

– Det var en tøff kamp, og vi var ikke gode nok. Det er realiteten. Vi spiller mot et lag som nettopp spilte i uka, og som var nervøse. Det er ikke bra nok av oss, sa en preget og skuffet United-keeper David de Gea etter kampen.

– De spiller med mer vilje. De spilte på onsdag, de var slitne og litt nervøse, man merker det. Likevel taper vi kampen. Det er skammelig av oss. Vi burde ha vunnet kampen, slo Manchester United stjernekeeper fast overfor BT Sport.

Ifølge engelske The Mirror skal United-stjernen Cristiano Ronaldo ha vært rasende etter tapet. Avisen har lagt ut en video fra Twitter der Ronaldo tilsynelatende skal ha knust telefonen til en supporter på vei mot garderoben.

Cristiano Ronaldo breaks a fans phone after Everton defeat (via @evertonhub) pic.twitter.com/MRNSh3Ut56 — Mirror Football (@MirrorFootball) April 9, 2022

Nekter å gi støyen skylden

Manager Ralf Rangnick mener at United ikke kan skylde på alt støyet rundt klubben. Denne uken ble det meldt av flere medier at Erik ten Hag skal være nær å bli klubbens nye manager.

– Jeg synes ikke det skal være en unnskyldning for noen. Vi er Manchester United, og alle spillerne er landslagsspillere. Det bør ikke være et alibi eller en unnskyldning for noen. Det vil bli ny manager neste sesong, om det blir annonsert nå, om ti, 14 eller 20 dager, bør ikke det ha en effekt på en kamp som i dag, sa tyskeren til BT Sport.

Han blir en smule oppgitt av spørsmål om topp fire-håpet nå er borte.

– Vi har snakket om det ganske mange ganger. Det avhenger av de andre lagenes resultater. Så lenge vi ikke vinner, vil vi aldri gå gode resultater fra de andre lagene. Det eneste vi kan gjøre er å stå sammen, sa han.

Overfor TV 2 sa han dette om topp fire-kampen og håpet om å komme til Champions League:

– Det ville vært viktig for alle, men for å gjøre det, må vi klare å score mot et lag som Everton. De Slapp nettopp inn tre mot Burnley. Og vi klarte ikke å score på dem i dag, fortalte Rangnick til TV 2.

– Ser ut som noe er fundamentalt galt i garderoben

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Everton totalt sett tok en fortjent seier.

– Manchester United var fantasiløse i angrepet, mens Everton lå kompakt og godt bak. I løpet av kampen kom Manchester United til 25 innlegg fra kant, men kun to endte opp som farlige målsjanser, poengterte eksperten.

TV 2-EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Eksperten slår fast at Manchester United nå kan glemme fjerdeplassen. Han tror det er noe fundamentalt galt med lagmoralen i Manchester Uniteds spillergruppe om dagen.

– Se på kroppsspråket hos det røde laget og det blå laget i dag. Det var en gruppe i rødt hvor ingenting så ut til å stemme overens. For meg ser det ut som det er noe fundamentalt galt i garderoben og klubben. Og det tror jeg ikke har med treneren å gjøre, mente Mathisen, og slo fast:

– Topp fire kan United glemme etter dette tapet. Ja, United kunne scoret både i første og andre omgang, men kampen sett under ett hadde Everton kontroll. Og igjen, etter kampen, ser vi United-spillernes kroppsspråk. De gikk rett i garderoben og takket ikke den tilreisende fansen, sa han.

Mye tyder på at Ajax-trener Erik ten Hag overtar som manager på Old Trafford neste sesong. Eksperten mener nederlenderen har en stor jobb foran seg.

– Jeg sier ikke at han trenger mange nye spillere, men ten Hag kommer inn med en tydelig måte å spille på. Det blir enkelt å finne spillere som han trener i sine roller på banen. Han har en klar filosofi. Solskjær fikk noen spillere inn som ikke akkurat passet ypperlig inn i systemet de spiller. Ten Hag kommer inn med en dønn klar filosofi, men samtidig får han kanskje en av de vanskeligste jobbene også, sa eksperten.