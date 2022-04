Haaland ofret seg for laget: Spilte med smertestillende

Fredag spilte jærbuen 90 minutter 2-0-seieren over Stuttgart. Han hadde en flott målgivende pasning på Julian Brandts 1-0-mål, der han slo ballen mellom beina på en forsvarer.

Etter kampen røper Dortmund-trener Marco Rose at 21-åringen ofret seg for laget.

– Erling er hemmet av foten, sier han, ifølge Bild.

Rose sier at det er uvanlig for Haaland, men at jærbuen fredag tok smertestillende før kampen.

At spissalternativet Donyell Malen er skadet, skal ha gjort det enda viktigere at Norges superspiss spilte kampen. Bild skriver at det er sparket han fikk under landskampen som plager ham.

– Han stilte seg til tjeneste for laget, siteres Rose på.

Haaland ble utsatt for flere stygge taklinger da han herjet med Armenia i første omgang på Ullevaal. Først ble han tråkket til blods. Så ble han meid ned, en takling som ga forsvareren rødt kort, før han ble grisetaklet idet han satte inn 5-0.

Både venstre og høyre ankel fikk kjørt seg.

– Det har vært en tøff omgang for Erling. Det var mye blod rundt anklene hans i garderoben, sa landslagsassistent Kent Bergersen til TV 2 under kampen.

Flere eksperter refset Armenia-spillerne for grisete spill. Selv skal Haaland ha ønsket å spille andre omgang, men landslagssjef Ståle Solbakken tok valget om å la stjernespissen få hvile.

Haaland var nylig kommet tilbake fra en muskelskade i landslagspausen. Han har spilt fem kamper for Dortmund etter skadeavbrekket uten å score.

Rose avviser at jærbuens uklare fremtid påvirker ham.

– Jeg tror ikke det, og jeg har veldig god kontakt med ham, sier Dortmund-treneren, ifølge Bild.