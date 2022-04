Ber reiselivet advare turistene: – Kan være livsfarlig

Røde Kors er bekymret over de mange snøskredene de siste ukene, og ber nå reiselivet advare utenlandske turister som kommer til Norge på påskeferie.

De siste ukene har det vært en rekke snøskred rundt om i landet.

Torsdag omkom tre franske skiturister etter et snøskred i Lyngen i Troms.

Nå er Røde Kors bekymret, og ber reiselivsnæringen om hjelp i påsken.

– Dette er den mest skredfarlige palmehelga på mange år, sier nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps Jarle Bjørge Øverland i en pressemelding.

Faregrad 4

De fleste fjellområder i Norge har i helgen stor eller betydelig fare for snøskred.

Søndag er det varslet faregrad 4, altså stor snøskredfare, for både Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og både Nord- og Sør-Trøndelag

ADVARSEL: Røde Kors har produsert dette skrivet for å advare turistene. Foto: Røde Kors

– Røde Kors er i forhøyet beredskap for å bistå i søk- og redning, men vi må nå ha en kraftdugnad for å hindre at flere mennesker går inn i skredfarlig terreng og risikerer å bli skadet eller miste livet i skred i påsken, sier Øverland.

– Kan være livsfarlig

Røde Kors har, som følger av de mange snøskredene, produsert et informasjonsark på norsk, engelsk og fransk.

Arket har en QR-kode som viser til skredvarsler fra NVEs varlingstjeneste Varsom.

Hoteller og andre reiselivsoperatører oppfordres til å skrive ut, og henge opp arket på relevante steder.

– Alle må nå å delta i en nasjonal dugnad for å informere både norske og utenlandske turister om at det kan være livsfarlig å gå i noen av de mest populære fjellområdene våre akkurat nå, sier Øverland.

Oppfordringen går også til norske påsketurister.