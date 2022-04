Trettebergstuen hardt ut mot Enoksen: – Dette burde han ha skjønt

Lørdag morgen kom nyheten om at Odd Roger Enoksen trekker seg som forsvarsminister etter at det ble kjent at han i 2005 hadde et upassende forhold til en ung kvinne.

Wenche Skallerud, leder av Senterkvinnene, ble trist og skuffet da hun leste saken i VG.

ENIG: Senterkvinnene er enig i at Enoksen måtte gå av. Foto: Ragne Lysaker / Senterpartiet

– Det er utrolig skuffende at det dukker opp sånne saker, og det er synd at det jeg oppfatter som en flink forsvarsminister må gå av, sier Skallerud.

Lederen av Aps kvinnenettverk går enda lenger i sin kritikk av Enoksen.

– Det han har gjort er ikke forenelig med å være statsråd. Det burde han ha skjønt før han tiltrådde i høst, sier Anette Trettebergstuen.

Hun hyller kvinnen som nå har valgt å fortelle sin historie.

– Jeg vil rose kvinnen som har stått fram for motet hennes. Hun skal aldri føle på skam, sier Trettebergstuen.

– Det er rom for å varsle

Forrige lørdag kunne TV 2 fortelle at Senterpartiets partikontor var blitt kontaktet om en annen metoo-sak om Enoksen i 2017.

Denne saken ble et tema da Senterkvinnene hadde sentralstyremøte onsdag denne uken.

– Vi tok opp dette på møtet fordi det er viktig at våre medlemmer vet hva Senterpartiets etiske retningslinjer går ut på og hvilket ansvar ledende politikere har, sier Skallerud.

BEKLAGER: Odd Roger Enoksen beklager at han hadde et nært forhold til en ung kvinne da han var statsråd o den forrige rødgrønne regjeringen. Foto: Javad Parsa / NTB

Hun sier at det er viktig å øke bevisstheten på dette i tiden fremover.

– Hva viser denne saken om kulturen i Senterpartiet?

– Det viser tydeligvis at man trenger å ha en liten oppfriskning på etiske retningslinjer. Jeg har vært med i partiet siden 1979 og har aldri opplevd noe sånn personlig, men her er det viktig at vi ser på hvilke maktstrukturer som finnes, sier Skallerud.

Hun understreker at Senterpartiet skal være et trygt parti for kvinner hvor man kan varsle hvis man opplever noe ubehagelig.

– Jeg opplever at det er rom for å varsle, sier Skallerud.

– Folk må være ærlige

Lederen for Senterkvinnene mener det var helt rett at Enoksen valgte å trekke seg som minister, men sier at det også må være lov å gjøre feil.

– Det må være rom for at folk gjør feil i livet sitt, men dette burde vært oppe tidligere, sier Skallerud.

Statsminister Jonas Gahr Støre erkjente til TV 2 at det er behov for å gjennomgå Statsministerens kontor sine rutiner for bakgrunnssjekk etter Enoksen-saken.

MØTTE PRESSEN: Statsministeren møtte lørdag pressen for å svare på spørsmål om Enoksen-saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skallerud mener dette er positivt, men understreker at det samtidig er opp til hver enkelt person å fortelle sannheten i disse samtalene.

– Man baserer seg på ærlige utsagn, så folk må være ærlige, sier Skallerud.

Også Trettebergstuen er glad for at Statsministerens kontor nå går gjennom sine rutiner.

– Enoksen sier selv at han ikke fortalte de avgjørende detaljene om forholdet. Jeg synes det er bra at Jonas tar dette på alvor og også ser på om det er noe vi kan gjøre med rutinene, sier Trettebergstuen.

Må oppføre seg

Lederen i Senterungdommen, Andrine Seppola, mener også det var rett at Enoksen gikk av.

Også hun understreker at Senterpartiet skal fortsette å være ne trygg organisasjon.

– Det er viktig for Senterungdommen at personer som har blitt gitt tillit oppfører seg på en tillitsvekkende måte, og at Senterpartiet fortsetter å være en trygg organisasjon, sier Seppola.