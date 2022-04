Trygve Slagsvold Vedum om Enoksen-saken: – Vondt å lese

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han vil gå av som forsvarsminister etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et nært forhold til en ung kvinne.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til TV 2 at det var helt riktig å gå av.

– Det var egentlig noe vi var enige om. Det var ikke noe tvil. Det var helt riktig, sier Vedum til TV 2.

– Vondt å lese



I helsejournaler fra den gang beskrives et forhold som ble svært krevende for den unge kvinnen å håndtere. Til slutt valgte hun å oppsøke helsehjelp, skriver VG som først omtalte saken.



Han sier han ble lei seg da han leste saken i VG.

– Jeg synes det var vondt å lese. Jeg tenkte på den den gangen unge damen. Jeg ble også lei meg på vegne av familien hennes og familien til Odd Roger. Det er mange som har det vondt når slike saker kommer.

– Spurte du Enoksen om det var flere saker tilknyttet han?

– Partiet spurte om det. Så han har fått det spørsmålet, så kom denne saken i dag like overraskende på meg som alle andre.

– Når han fikk det spørsmålet, hva svarte han?

– Det ligger i svaret at det var helt overraskende på oss alle at dette kom. Da jeg leste VG i dag tidlig og så det her, så var det overaksende at det var så omfangsrikt. Men jeg fikk selvfølgelig det varselet jeg fikk i går kveld om at det kom en tung sak. Da når jeg så den saken og etter den samtalen i går kveld så var det ingen tvil om atd et var rett vurdering å fratre, sier Sp-lederen.

– Du sier at dette kom overraskende på både deg og andre. Tenker du da at dere har gjort en grundig nok jobb før noen blir tilsatt som statsråd?

– Folk har levd liv. Folk lever sine liv. Til syvende og sist er det et personlig ansvar. Det er ikke mulig, og vi ønsker heller ikke at det skal være slik at alle vet alt om alle. Det hviler til syvende og sist på et personlig ansvar. Det er klart at hvis dette kom frem i fjor høst så hadde vi sluppet dette

Sp-leder mener det hadde vært et forhold som kom fram før Enoksen ble utnevnt i fjor høst.

– Hadde dette kommet fram i fjor høst så hadde vi sluppet smerten som kommer nå.

