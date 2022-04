Fem grunner til at Macron kan tape

President Emmanuel Macron er fortsatt forhåndsfavoritt til å gå seirende ut av det franske presidentvalget. The Economist gir Macron 98 prosent sjanse for å nå andre runde, og 78 prosent sjanse for å vinne gjenvalg. Men snittet av de tre siste målingene viser at ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen (23,8%) nå ligger under tre prosentpoeng bak Macron (26,5%).

Hilmar Mjelde beskriver seg selv som frankofil USA-forsker. Foto: Privat

Le Pens parti, Rassemblement National, er selve prototypen på et høyreradikalt parti, kjennetegnet av populisme (udifferensiert elitekritikk), autoritære tilbøyeligheter og ekskluderende nasjonalisme (nativisme).

En Le Pen-seier vil ha uoverskuelige konsekvenser for alt fra det liberale demokratiet i Frankrike, NATO-samarbeidet, den vestlige alliansen mot Putins krigføring til selve EUs fremtid.

Som frankofil USA-forsker er det fem hendelser og utviklingstrekk i amerikansk politikk som slår meg som relevante lærdommer for det franske valget:

1. Eric Cantors sjokktap i 2014

I 2014 tapte den republikanske kongress-toppen Eric Cantor sensasjonelt nominasjonsvalget og forsvant med det samme ut av amerikansk politikk. Cantor hadde øynene på den mektige Speaker-jobben og forsømte velgerne sine.

Cantor-episoden viser faren ved å ta for lett på valgkampen. Macrons slappe valgkamp gjør ham tilsvarende sårbar.

2. Innenrikspolitikk betyr mer enn utenrikspolitikk

Etter Gulfkrigen i 1991 støttet 89 prosent av amerikanerne president George H. W. Bush, og han ble sett som uslåelig i 1992-valget. Men den svekkede økonomien betydde mer for velgerne, noe Arkansas-guvernør Bill Clinton visste å spille på. Macrons høye internasjonale profil kan sende et negativt signal til velgerne om hvor fokuset hans ligger.

3. Le Pens reelle støtte kan være høyere enn målingene viser

Det er metodisk ekstra vanskelig å måle den reelle oppslutningen om ytterliggående kandidater. Velgerne deres er ofte vanskeligere å nå for meningsmålerne, og tendensen til å gi sosialt ønskelige svar skaper usikkerhet om presisjonen på målingene.

Jeg tok alltid utgangspunkt i at støtten til Donald Trump kunne ligge opptil fem prosentpoeng høyere enn hva målingene viste. De franske målingene kan derfor ligge for lavt hva gjelder Le Pen.

4. Svakere embetsfordel

Amerikanske presidenter gjenvelges dels fordi presidentjobben gjør dem så dominerende i amerikansk politikk. Frankrike er et såkalt semi-presidensielt regime som kombinerer både presidentstyre og parlamentarisme.

Den franske presidenten har en sterk posisjon, men slike regimer fordeler i sin natur makt og oppmerksomhet blant flere aktører. President Nicolas Sarkozy tapte gjenvalg i 2012, og president Francois Hollande tok ikke gjenvalg i 2017.

5. Den populistiske tidsånden

Statsviter Cas Mudde skrev i 2004 om en populistisk Zeitgeist i Europa, og den har bare styrket seg. Populister vinner makten når velgerne opplever at de «gamle» partiene ikke evner å løse samtidens problemer. De høyreradikale partiene har inntatt regjeringskontorene i stadig flere vestlige land, og Frankrike kan nå stå for tur.

Det er viktig å ha et sammenlignende perspektiv på ethvert valg. Et valgresultat kan forklares av en miks av unike nasjonale omstendigheter og tendenser som vi kjenner fra flere land. Så gjenstår det å se hvordan dette slår ut i årets franske presidentvalg.