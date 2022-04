Forsvarsministeren går av midt i Ukraina-krigen – slik påvirker det Norge

Forsvarsministeren bekreftet lørdag at han går av. Hvordan påvirkes Norges sikkerhet av dette? Ekspertene er enige om særlig én ting.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) valgte lørdag å fratre sin stilling etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et forhold til en 18 år gammel kvinne.

Avgangen skjer midt i en turbulent periode for det sikkerhetspolitiske i Europa, der Ukraina er i krig med Russland.

Ekspertene mener det har ingen påvirkning for det sikkerhetspolitiske.

– Ikke vesentlig svekket

General og tidligere forsvarsjef, Sverre Disen, mener det at Enoksen går av ikke gir noen konsekvenser for den umiddelbare sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Det er en stedfortreder i form av en statssekretær til stede i Forsvarsdepartementet, og uansett vil alle beslutninger i en krisesituasjon bli fattet i regjeringens sikkerhetsutvalg, sier Disen til TV 2.

FØLGER OPP: Per Erik Solli, militærrågiver i NUPI, mener Forsvarsdepartementet fortsatt kan følge opp situasjonen upåvirket. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Også Per Erik Solli, militær rådgiver i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), mener avgangen er uproblematisk – selv i en tid med krig i Europa.

– Det er embetsverket i Forsvarsdepartementet som er kontinuiteten, så evnen til å følge opp situasjonen blir ikke vesentlig svekket, sier han.

Skjer stadig vekk

Tidligere forsvarssjef Disen påpeker at det ikke er en unik situasjon at en statsråd fratrer sin stilling.

– Våre allierte demokratiske land er fullstendig klar over at statsrådskifter er helt udramatiske hendelser rent beredskapsmessig, sier Disen.

Solli i NUPI er enig med Disen og forklarer at slike hendelser ikke er unikt for Norge.

– I Europa skjer det stadig vekk at statsråd må fratre, og i Norge har vi et system som tåler det.

– Må på plass raskt

Partileder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, vil også understreke at en fratredende forsvarsminister ikke får noen umiddelbare dramatiske konsekvenser, men at Enoksens erstatter bør komme raskt på plass.

PARTILEDER: Trygve Slagsvold Vedum mener en forsvarsminister komme på plass raskt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi må få på plass en forsvarsminister relativt raskt, men så er det viktig at den daglige driften av Forsvaret går. Det kommer ikke til å gå utover vår beredskap og vår forsvarsevne, men man må selvfølgelig få på plass en forsvarsminister raskt.

Han ønsker ikke å spekulere rundt hvem som skal ta over for Enoksen.

Forsvarsevnen er den samme

Oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole, Geir Hågen Karlsen, mener det ikke har noen operativ betydning at forsvarsministeren går av.

INGEN BETYDNING: Geir Hågen Karlsen mener Forsvaret ikke blir påvirket av at Enoksen går av. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Forsvaret har kapasiteten for å løse de utfordringene som måtte komme og regjeringen er fortsatt i stand til å ta beslutninger dersom det skulle bli behov.

Han mener Forsvaret fortsatt har beredskapen for å løse deres oppgaver.

– Forsvarsevnen er den samme i dag som den var før han gikk av. Det daglige arbeidet går videre som tidligere.

Hågen Karlsen forklarer at uavhengig av Enoksens avgang er Russland sin aktivitet i Norges nærområder uansett lav og de uansett ikke er interessert i å gå inn i en konflikt med andre NATO-land.