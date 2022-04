Mann omkom i trafikkulykke

Like over klokken 11 lørdag formiddag fikk politiet melding om en trafikkulykke i Haugesund. Meldingen gikk på at en bil hadde kjørt av veien og at fører var tatt med til sykehus i ambulanse.

Ved 13-tiden melder Sør-Vest politidistrikt at sjåføren, en mann i 70-årene, ble bekreftet omkommet på sykehuset. De pårørende er varslet.

– Årsaken til ulykken fremstår som følge av alvorlig sykdom. Ulykken vil bli etterforsket på vanlig måte, skriver politiet på Twitter.