Fullstendig metoo-svikt i alle ledd

For ikke å snakke om Senterpartiet, som allerede for fire og et halvt år siden ble gjort oppmerksom på en potensiell metoo-sak mot Enoksen.

Bare for å ha det sagt: Odd Roger Enoksens avgang er helt og holdent hans eget ansvar. Den skyldes grove feilvurderinger og mangel på dømmekraft fra hans side, da han innledet et seksuelt forhold til en 18 år gammel skoleelev da han var en 50 år gammel toppolitiker.

Dette skjedde for over 15 år siden. Forholdet pågikk også mens Enoksen var statsråd i Jens Stoltenbergs regjering frem til 2007.

Aslak M. Eriksrud, TV 2s kommentator. Foto: Frode Sunde / TV 2

Til VG forteller kvinnen at hun og Enoksen omtalte ham som hennes seksuelle mentor og at hun følte at den 32 år eldre Enoksen pushet hennes grenser. Til slutt oppsøkte hun helsehjelp.

Kvinnens beskrivelser til VG av relasjonen mellom de to, sammen med Enoksens påstander om at han som statsråd ikke var i noen maktposisjon overfor henne, viser med all tydelighet at han ikke har forstått noen verdens ting av hva metoo handler om.

Det er lett å forstå sviket Støre nå sikkert kjenner på overfor Enoksen. Denne type relasjoner må du legge på bordet når temaet varsler og metoo kommer opp under bakgrunnssjekken før du utnevnes som statsråd.

Overfor VG innrømmer Enoksen at han ble spurt om det kunne dukke opp varsler eller andre relevante saker av seksuell karakter, da han ble bagrunnssjekket av statsministerens stabssjef Kristine Nordenson Kallset.

«Og jeg sa at ja, jeg har vært utro, jeg har hatt et forhold. Men jeg gikk ikke inn i detalj. Jeg anså det som en privatsak, ikke metoo eller en partisak. Hun sa det de var ute etter, var type varslinger, og det forelå heller ingen varsling mot meg», sa Enoksen til VG.

Med en statsminister og leder for et parti som så til de grader har vært plaget av Norges desidert mest omtalte metoo-sak, er det ikke bare etterpåklokskap å mene at her burde det vært stilt noen oppfølgingsspørsmål.

«Jasså, du har vært utro, når skjedde dette?»

«Da du var statsråd sist, ja. Hvor gammel var kvinnen da?»

Et par kjappe spørsmål, kunne raskt ha avdekket at her kunne det ligge en skandale begravet. En sak det kunne bli stilt spørsmål rundt.

På samme måte som det burde vært stilt spørsmål til daværende nestleder Hadia Tajiks bruk av pendlerleilighet før hun ble arbeidsminister i høst. Bare uker tidligere hadde Kjell Ingolf Ropstad gått av som statsråd og KrF-leder.

Han fikk som kjent gratis og skattefri leilighet i Oslo fordi han var folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene.

«Jasså, du har hatt pendlerleilighet?»

«Hvordan var bosituasjonen din i hjemfylket på den tiden?»

«Du var folkeregistrert på jenterommet, ja, kanskje vi skal ta en nærmere titt på søknaden din fra den gang?»

Men nei, det ble åpenbart ikke gjort.

Som statsminister skal Støre sørge for å ha folk rundt seg, som er i stand til å komme i forkant av potensielle skandaler. Det at to rutinerte statsråder må gå av i løpet av et halvt år, fordi de har egne versjoner av velkjente skandaler (metoo og pendlerleiligheter) er veldig unødvendig.

Tilbake til Enoksens avgang, så er det også grunn til å sette noen spørsmålstegn ved statsminister Støre og Senterparti-leder Vedums vurderingsevne når de i forrige uke høylydt ga uttrykk for full tillit til Enoksen.

Da hadde tidligere Sp-tillitsvalgt Hilde Lengali fortalt sin historie til TV 2 om uønsket seksuell oppmerksomhet fra Enoksens tid som partileder og at hun nå hadde levert inn et formelt varsel mot ham.

Hvorfor satte ikke Støre og/eller Vedum seg ned med Enoksen og ba han legge alle kort på bordet rundt andre potensielle skandaler? Hvorfor ble ikke mappen med bakgrunnssjekker hentet frem. Nå burde i hvert fall oppfølgingsspørsmålene ha kommet.

Hvis noen først har oppført deg dårlig mot én kvinne, er det ikke utenkelig at det kan finnes flere der ute med lignende historier. Du tar en stor risiko når du som statsminister i stedet erklærer full tillit til en statsråd som du vet har holdt tilbake én metoo-sak overfor deg før utnevnelsen.

Senterpartiet har muligens laget retningslinjer for hvordan de skal håndtere metoo-saker. Men hva hjelper det, når de har topptillitsvalgte som sitter på informasjon om potensielle saker og holder helt tett om det.

Det er partiets generalsekretær Knut M. Olsen som ene og alene skal håndtere alle varslingssaker i partiet. Han ble informert av Hilde Lengali i 2017 om hennes opplevelse av uønsket seksuell oppmerksomhet fra Enoksen.

Det samme ble nestleder Anne Beathe Tvinnereim. Den samme Olsen var også med i diskusjonen om hvem Senterpartiet skulle ha som statsråder, trolig Tvinnereim også. Trygve Slagsvold Vedum er dessuten litt uklar når han hevder han ble kjent med Lengalis historie først for et par uker siden.

Der er vanskelig å tro at både generalsekretær Olsen og nestleder Tvinnereim ikke har nevnt historien med ett ord overfor sin partileder i løpet av de fire og et halvt årene som er gått siden Lengali kontaktet dem.

Metoo dreier seg om misbruk av makt og posisjon, bevisst eller ubevisst. Det er ikke så vanskelig å forstå. Det er derimot vanskelig å forstå at det finnes godt voksne politikere i Norge som ennå ikke har skjønt det.

Nå er altså nok en toppolitiker felt i full offentlighet etter sviktende metoo-håndtering i flere ledd.

Nok en gang er det en varsler som må stå frem og fortelle mediene sin historie før det skjer noe.

Det burde hun ha fått slippe.