Unggutt ble Everton-helt: – Den beste følelsen i verden for ham

Everton – Manchester United:

Artikkelen oppdateres

Unggutten Anthony Gordon sjokkerte Manchester United, og sendte Everton i ledelsen allerede etter 26 minutters spill.

Den tidlige scoringen ble kampens eneste. Manchester United maktet aldri å slå tilbake, og må etter 0-1-tapet konstatere at de sakker akterut i jakten på fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

– Det var utrolig tafatt etter pause fra Manchester United. De lå under til pause, og trengte scoring, så hadde de ett skudd som traff mål, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

For Evertons del sørget seieren for at blåtrøyene fikk seg et aldri så lite pusterom i bunnstriden.

– Gordon ble helten. Der det var glede i blå leiren, så var fortvilelsen like stor i den rød. Men for en seier for Frank Lampard. Ralf Rangnick må konstatere at gutta taper igjen, og langt på vei muligheten for topp fire. En ny manager skal forsøke å løfte dette United-laget neste sesong, så får vi se om den som kommer inn klarer det, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter kampslutt.

Tapet plasserer Manchester United på 7. plass med potensielt seks poeng bak fjerdeplassen med sju kamper igjen av sesongen.

Manchester United kom til Goodison Park med scoring i de 16 siste bortekampene i Premier League og fikk denne rekken brutt.

Frank Lampard og Everton, som sto med seks tap på de sju siste seriekampene, fikk et lite pusterom ned til Burnley på nedrykksplass. Avstanden der er fire poeng, men Burnley har én kamp mindre spilt. Sjansen for nedrykk er helt reelt for Lampards menn. Leicester, Liverpool og Chelsea venter i de tre neste kampene.

Manchester United møter Norwich hjemme i neste runde.

– Den beste følelsen i verden for ham

Manchester United skapte noen enorme sjanser i åpningsminuttene, men det var hjemmelaget Everton som scoret først på Goodison Park.

26 minutter ut i kampen fikk 21-åringen Anthony Gordon ballen utenfor 16-meteren. Han tok sjansen på å sende avgårde et langskudd. Ballen føk innom Harry Maguire og skiftet retning, og keeper David de Gea kunne ikke gjøre annet enn å konstatere et tidlig baklengsmål.

– En stor stund for den unge spilleren. Det må ha vært den beste følelsen i verden for ham, sa TV 2-kommentator Alsker etter 1-0-scoringen som sendte Everton-fansen til himmels.

– Pickford var kanskje den største helten

Like etter scoringen måtte Manchester Uniteds midtbanespiller Fred forlate banen med skade. Inn kom Paul Pogba, som måtte starte kampen på benken. Franskmannen maktet ikke å løfte laget resten av omgangen. Everton gikk til pause med 1-0-ledelse.

– Jordan Pickford var kanskje den største helten, med tanke på alle redningene han hadde, men United har hatt en skuffende omgang, konkluderte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Etter pause hadde Everton mer kontroll og det første kvarteret av andreomgangen ble jevnspilt. Kvarteret før slutt skrek Everton på straffe etter at målscorer Gordon ble dyttet i ryggen i feltet. Dommer Moss vinket spillet videre.

– På reprisen så det ikke ut som straffespark, sa Mathisen.

I sluttminuttene satte Manchester United inn et skikkelig stormløp mot Everton-målet. Men igjen slet rødtrøyene med avslutningene. Manchester United tapte 0-1, og må finne seg i å se fjerdeplassen forsvinne i det blå.

PS: Marcus Rashford startet kampen for Manchester United og ble den yngste spilleren noensinne til å nå 200 kamper i Premier League. 24-åringen slo Ryan Giggs' tidligere rekord med 135 dager. Rashford var forøvrig usynlig i kampen og ble byttet ut til fordel for Elanga etter timen var spilt.