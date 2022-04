Støre: – Må legge til grunn at folk forteller sannheten

OSLO (TV 2): Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Odd Roger Enoksen før han takket ja til ministerjobben burde ha varslet om forholdet som gjør at han nå går av.

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han vil gå av som forsvarsminister etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne.

Da Jonas Gahr Støre møtte pressen i etterkant av nyheten, sa han at han ble informert om den aktuelle relasjonen i går.

GÅR AV: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Foto: Heiko Junge

– Vi var ikke kjent med det. Det er inngående samtaler med statsråder før de blir utnevnt, og det blir stilt spørsmål som går på økonomiske og private forhold som kan påvirke beslutningen om du er egnet som statsråd, sa Støre.

Han går langt i å antyde at Enoksen i sin bakgrunnssamtale ikke var ærlig.

– Til bunn for de samtalene må det være en forutsetning at folk forteller sannheten og deler forhold som det er viktig for oss å vite. Det har ikke skjedd i dette tilfellet.

– Personen selv

Etter at TV 2 i forrige uke omtalte at Senterpartiets partikontor var blitt kontaktet om en metoo-sak om Enoksen i 2017, skrev VG lørdag om en ny kvinne som fortalte sin historie med Enoksen. Hun skal ha vært 18 år gammel da de innledet en relasjon.

Til VG sa Enoksen at han i bakgrunnssjekken før han ble utnevnt til statsråd ble spurt om og svarte på spørsmål om mulige varsler og seksuelle forhold. Han skal ha svart at han hadde vært utro, men at han ikke anså det som en metoo- eller partisak, og at han ikke gikk i detalj om det.

Videre svarer han nei på spørsmål fra VG om han ble spurt om aldersforskjellen i utroskapsforholdet.

Støre var overfor TV 2 på pressekonferansen klar på at granskingsprosessen nå må gjennomgås.

– Hvem sitt ansvar mener du det er at dette ikke kom frem før Enoksen tiltrådte som statsråd?

– Det grunnleggende ansvaret er det personen selv som har.

– Veldig inngående spørsmål

– Har dere gode nok rutiner?

– Vi får gå gjennom de rutinene. Men det stilles altså veldig inngående spørsmål med tanke på ditt private liv og din private økonomi, og om det er forhold der. Og min erfaring der er at de spørsmålene er stilt veldig klart og tydelig. Og på et tidspunkt så må man da legge til grunn at folk forteller sannheten, og om det ikke er tilfelle, så får det konsekvenser i ettertid.

– Vil dere vurdere å endre rutinene?

– Vi får gå gjennom de rutinene, men som sagt så har de vært basert på ganske grundige prosesser rundt dannelser av regjering, med spørsmål som stilles. Men i bunn må det ligge det at den som svarer faktisk svarer utfyllende og sant.

Videre sier Støre at Enoksen ikke hadde blitt minister dersom det som nå har kommet frem om forholdet til den unge kvinnen, hadde kommet frem i bakgrunnssjekken.

– Jeg mener det er et forhold som burde vært delt, og slik som det har fremkommet, så mener jeg at det da ville ha ført til en annen konklusjon i oktober enn det gjorde.

– Gå noen runder med seg selv

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, sier Enoksens avgang og bakgrunnen for den, er nok en dårlig nyhet for statsminister Støre. Det er knapt sju måneder siden stortingsvalget, og nå har minister nummer to gått av som følge av opplysninger som har dukket opp om dem.

– Det er en veldig dårlig start for Støre. Han mistet Hadia Tajik for kort tid siden og måtte foreta en omrokkering da. Og nå må han ta en ny omrokkering, og det i en sikkerhetspolitisk situasjon som er svært krevende. Så det er kanskje det verst tenkelige som kunne ha skjedd for statsministeren nå, sier Eriksrud.

Videre er han klar på at bakgrunnssjekkene av statsrådene kanskje må gjennomgås.

– Nå må de gå noen runder med seg selv også på Statsministerens kontor over hvordan de gjennomfører bakgrunnssjekker av statsrådene. Og så må de ta de samtalene som de absolutt burde ha tatt på forhånd, og forsikre seg om at det ikke ligger flere lik i skapet.

– Burde ha fortalt

Samtidig er Eriksrud enig i at ansvaret først og fremst ligger på Enoksen i denne saken.

– Det er klart at dette er Enoksens ansvar først og fremst. Han burde ha fortalt om dette til Statsministerens kontor. Men om det er riktig at han ble spurt om denne type historier i bakgrunnssjekken før han ble statsråd og han svarte at nei det var ingen metoo-saker, men at han hadde utroskapshistorier, da er det også kritikkverdig fra Statsministerens kontor sin side at de ikke går videre og spør mer om disse utroskapshistoriene, og ikke minst om det er asymmetri i alder og makt. Så det er åpenbart flere her som ikke har gjort jobben sin.

Politisk kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier også til TV 2 Nyhetskanalen lørdag formiddag at vettingen før noen blir utnevnt til statsråd bør ses på.

– Saken gir grunn til å stille Støres regjering spørsmål om vettingen av egne statsråder, når Enoksen sier at han ble spurt om han hadde noen lignende saker i bagasjen og han skal ha sagt at han hadde vært utro, uten å få oppfølgingsspørsmål om alder og maktforhold i det forholdet. Så her er det flere spørsmål som kommer i kjølvannet, og dette er også selvfølgelig en sak som slutter seg til en fryktelig dårlig start for regjeringen.