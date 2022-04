Støre om forsvarsministerens avgang

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter pressen etter nyheten om at forsvarsminister Odd Roger Enoksen går av.

Odd Roger Enoksen gikk tidligere i dag av som forsvarsminister etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte lørdag morgen pressen i forbindelse med avgangen.

– Jeg støtter hans avgjørelse om å fratre, sier Støre.

Støre bekrefter at det nå jobbes med å finne en erstatter for Enoksen. Det skal skje så raskt som mulig.

– Jeg har forståelse og respekt for det hun her sier til VG, sier statsministeren om kvinnen som har hatt et forhold med Enoksen som 18-åring, i 2005.

Støre bekrefter at han ble orientert om saken fredag ettermiddag.

SMK var ikke kjent med forholdet mellom den da 18-år gamle kvinnen og Enoksen, da han tiltrådte som statsråd.