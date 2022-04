Piers Morgan kritiserer Oscar-akademiet

I går ble det kjent at styret i Oscar-akademiet hadde besluttet at Will Smith nektes å delta på Oscar-utdelinger de neste ti årene, etter at han slo Chris Rock på scenen under årets utdeling.

Utestengelsen har skapt voldsomt engasjement i sosiale medier, og en av de som har uttalt seg er den kjente journalisten Piers Morgan (57).

Kritiserer akademiet

– Will Smith ble utestengt fra akademiet 12 dager etter at han slo Chris Rock. Det tok det samme akademiet 40 år å utestenge Roman Polanski etter at han ble dømt for å ha voldtatt et barn, skriver Piers Morgan på Twitter.

BREAKING: Will Smith banned by the Hollywood Academy, 12 days after he slapped Chris Rock.

It took the same Academy 40 years to ban Roman Polanski after he was convicted of raping a child. — Piers Morgan (@piersmorgan) April 8, 2022

Den polske reggisøren Roman Polanski er etterlyst i USA og anklaget for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i 1977. Han avviste voldtektsanklagene, men ble senere dømt for misbruk etter at han innrømte at han hadde hatt sex med 13-åringen.

I 2020 var han nominert til 12 César-priser, som er Frankrikes svar på Oscar-utdelingen. Dette vakte sterke reaksjoner i Frankrike, og førte til oppfordringer om boikott av prisutdelingen.

I 2013 vant han en Oscar for beste regi for filmen «Pianisten», til tross for domfellelsen. Først i 2018 utviste akademiet Polanski.

Alvorlig feil

I sosiale medier er det flere som er enige i Morgans påstand om at akademiet burde ha utestengt andre kjente personer mye tidligere, men mener ikke at dette betyr at Smith burde slippe straff.

– Akademiet tok alvorlig feil i å ikke forby Polanski, og mange andre mye tidligere. Det betyr ikke at Will Smith burde slippe straff for overfall. De lærer forhåpentligvis, og vi er i bedre tider. I dag ville forhåpentligvis Polanski (og andre) fått øyeblikkelig utestengelse, er det en som skriver på Twitter.

REAKSJONER: Flere engasjerer seg rundt utestengelsen av Will Smith i sosiale medier. Foto: Skjermdump Twitter Les mer

– Will Smith har blitt utestengt fra Oscar-utdelingen i 10 år. Kan vi straffe de som planla å styrte regjeringen neste gang? skriver skuespiller, Angela Belcamino.

– Jeg vet at Will Smith slo noen, men jeg er oppriktig sjokkert over hvor raskt Hollywood jobbet for å avslutte karrieren hans akkurat nå. Jeg mener, sette filmene hans på pause? Jeg synes det er litt mye når mange overgripere slipper unna med verre og fortsatt har karrieren sin, er det en annen som skriver.

Som følge av hendelsen under Oscar-utdelingen, valgte strømmetjenesten Netflix å sette actionfilmen «Fast and Loose» med skuespiller Will Smith på pause.

Smith valgte også å trekke seg fra medlemskapet i Academy of Motion Picture Arts and Sciences, kort tid etter hendelsen.