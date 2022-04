Drepte sin forrige kjæreste – skulle skjære fingrene av sin nye kone

I 2004 ble en nå 62 år gammel mann dømt til elleve års fengsel for å ha drept kjæresten sin. Fredag ble han dømt for mishandling av sin nye kone, til fengsel i ti måneder.

«Han fant frem kniv og skjærebrett og truet henne med å skjære av henne fingrene», heter det i den ferske dommen fra Hordaland tingrett.

Fredag ble en 62 år gammel mann dømt til ti måneder i fengsel for vold og mishandling av kvinnen han har vært gift med i flere år.

Mannen slapp ut av fengsel i 2011. Da hadde han sonet ferdig fengselsstraffen etter drapet på sin forrige kjæreste.

Drapet skjedde med kniv i alkoholrus, og straffen var elleve års fengsel.

Skjulte kniv bak ryggen

Forholdet han nå er dømt for skjedde midt på natten en dag i juli 2020.

62-åringen hadde vært på pub til stengetid da han kom hjem denne natten. Kvinnen hadde sin første dag i sommerferien, og var derfor våken da han kom.

«Fornærmede satt i stuen og så en film på tv da tiltalte kom ut fra kjøkkenet. Tiltalte gikk på kjøkkenet uten å si noe, og kom ut i stuen mens han holdt en kniv bak ryggen og et skjærebrett i hånden.» skriver tingretten og fortsetter:

«Han forlangte at fornærmede skulle komme med hånden sin, og sa at han skulle skjære av henne fingrene på grunn av at hun hadde vært på hans datamaskin.»

I retten forklarte mannen at han ikke hadde tenkt til å skjære fingrene av ektefellen. Dersom det hadde vært hensikten, hadde han hentet en øks isteden, forklarte han.

Mannen mistet uansett kniven da det oppstod et basketak mellom de to.

«Tiltalte dyttet fornærmede opp etter veggen og tok kvelertak med den ene hånden rundt kjeven hennes i et grep der håndbaken presset mot halsen hennes.»

Retten legger til grunn at han holdt dette grepet i et par minutter.

«Du har hatt din siste ferie»

Samtidig som kvinnen ble holdt rundt halsen og presset mot veggen, skal mannen ha sa sagt:

«Du har hatt din siste ferie.»

Etter dette bet hun han i hånden. Han slo henne i ansiktet med flat hånd, og hun begynte å blø fra leppen.

Til slutt fikk mannen tak i telefonen hennes, og hun kom seg løs.

Med blodig leppe kom hun seg videre ut av huset og inn til en nabo. Der fikk hun lånt en telefon og ringt til politiet som rykket ut og pågrep 62-åringen.

Etter at kvinnen hadde forlatt leiligheten, og før han ble pågrepet, smadret han kvinnens mobiltelefon og hogg i den med kniv før han la den i vann.

Fotografert med undertøy på hodet

Paret hadde tidligere denne dagen hatt en diskusjon fordi hun mistenkte at han hadde vært utro.

Før ektemannen dro på pub hadde hun konfrontert han med noen bilder hun hadde sett på datamaskinen hans.

Bildene viste at han og en annen kvinne var nakne sammen. På minst ett av bildene hadde 62-åringen den ukjente kvinnens undertøy på hodet.

Før mannen dro på pub hadde de egentlig blitt enige om å legge diskusjonen bak seg. Men slik TV 2 forstår det ville han sørge for at ektefellen ikke hadde de intime bildene av han og den ukjente kvinnen på sin mobiltelefon.

Ifølge kvinnen er det ikke første gang han ødelegger telefonen hennes. En gang i 2015 skal han ha hugget mobilen hennes i to med øks.

Tidligere skal han også ha knust en TV, en reol og en annen datamaskin.

Kjente til drapsdommen

Kvinnen var kjent med at mannen var drapsdømt da de to giftet seg. Tingretten mener at hennes kjennskap til dette gjør at 62-åringens trusler og voldshandlinger i stor grad var egnet til å skape alvorlig frykt hos henne.

Etter hendelsen i juli oppsøkte hun Krisesenteret. Der fortalte hun at hun fryktet å bli drept i fremtiden.

«Det er tiltaltes aggressive utageringer, herunder drap, forut for 28. juli 2020, samt truslene og voldsbruken 28. juli 2020, som var egnet til å skape frykt for et regime av gjentatte krenkelser i fremtiden.» står det i dommen.

Mannen har nektet straffskyld, men var i retten åpen om at han har et alkoholproblem. Likevel har han ikke søkt hjelp for dette de siste 40 årene.

Advokat Ann Turid Bugge forsvarer mannen. Hun varsler at dommen utvilsomt kommer til å bli anket.