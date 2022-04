Støre om Enoksen: – Riktig

Både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det er riktig at forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) trekker seg.

Enoksen trekker seg som forsvarsminister etter å ha beklaget et forhold til en ung kvinne i 2005.

– Odd Roger Enoksen har i dag informert meg om at han ønsker å trekke seg som forsvarsminister. Det er en avgjørelse jeg har akseptert og mener er riktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Statsministeren opplyser at han vil annonsere hvem som overtar som forsvarsminister innen kort tid.

– Jeg ble gjort kjent med saken som gjør at Enoksen trekker seg i går kveld. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, men jeg mener det som fremkommer i saken, er av karakter som ikke er forenlig med den tilliten man er avhengig av som statsråd, noe jeg har formidlet direkte til Enoksen. Derfor er det riktig at han beklager og går av, sier Støre.

– Flere dårlige valg

Etter at TV 2 i forrige uke omtalte at Senterpartiets partikontor var blitt kontaktet om en metoo-sak om Enoksen i 2017, har en ny kvinne fortalt VG sin historie med Enoksen.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier Enoksen.

Statsministeren vil kommentere avgangen på en pressekonferanse klokken 11.30 i dag.

– Ikke forenlig med tilliten som trengs

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, sier at Odd Roger Enoksen måtte gå av som forsvarsminister.

Vedum sier i likhet med statsminister Jonas Gahr Støre at det som har kommet fram om Enoksens forhold til en ung kvinne på 2000-tallet, ikke er forenlig med tilliten som behøves for å være statsråd.

– Det var en nødvendig og helt riktig vurdering av Enoksen å be om å få gå av som forsvarsminister, sier Vedum.

– Et menneske er mer enn sine enkelthandlinger, men det som er kommet fram, er ikke forenlig med den tilliten som trengs for å kunne fortsette i rollen som statsråd. Mine tanker går til de som har og har hatt det vanskelig som følge av hans handlinger, sier partilederen.