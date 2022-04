Odin Waage (26) fikk mye oppmerksomhet for sine roller i NRK-serien «Rådebank» og TV2-serien «Julestjerna».

Nå blir Waage historisk, som den yngste skuespilleren noen gang i hovedrollen som kong Olav på Stiklestadscenen.

– Sin unge alder til tross er Odin en meget erfaren skuespiller med mange store roller å se tilbake på i film og tv. Her har han imponert med sin evne til å gjøre komplekse rolletolkninger med et bredt emosjonelt register, sier regissør Peer Perez Øian til Stiklestad.

– Han har skapt seg et ry som en seriøs og hardtarbeidende skuespiller som ikke er redd for en utfordring, og jeg er overbevist om at han vil tilføre Olav både krigerens råskap og tvilerens psykologiske dybde som gjør rollefiguren så unik, sier han videre.

I stykket kommer Waage blant annet til å spille mot kjente skuespillere som Nils-Ole Oftebro, som spiller Gamal-Jostein i det samme stykket.

Stykket er endel av festivalen « Olsokdagene på Stiklestad», som markerer dagen Olav den hellige falt under slaget på Stiklestad i 1030.