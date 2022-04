Sp-varsler om Enoksen-nyheten: – Glad for at flere tør å fortelle

Sp-varsleren som forrige uke fortalte til TV 2 om flere hendelser med Odd Roger Enoksen, er glad for at en ny kvinne nå har fortalt om sin opplevelse med statsråden.

Odd Roger Enoksen gikk tidligere i dag av som forsvarsminister etter at det ble kjent at han på 2000-tallet hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne.

Dette kom frem etter at TV 2 forrige uke fortalte historien til Hilde Lengali. Hun varslet Senterpartiet om hendelser med Enoksen i 2017.

– Jeg er glad for at flere som har opplevd maktmisbruk nå tørr og fortelle, og at de som har stått for maktmisbruket må ta ansvar, sier Lengali i dag til TV 2.

Bakgrunnssjekk om metoo-saker

Odd Roger Enoksen, som nå er 67 år, ble utnevnt som ny forsvarsminister i Støre-regjeringen i oktober 2021. I forkant av en slik utnevnelse gjennomføres det en bakgrunnssjekk.

I en slik samtale blir politikerne oppfordret til å legge fram forhold som kan skape problemer for regjeringen, deriblant forhold knyttet til bolig og økonomi, og potensielle metoo-saker.

Enoksen fortalte da ikke om hendelsen med Lengali til Statsministerens kontor som gjennomfører denne bakgrunnssjekken.

– Nei, det gjorde jeg ikke. For jeg har ikke tenkt på den episoden før nå, når det kom opp, sier Enoksen.

Senterpartiet er ingen unntak

Da metoo-bevegelsen spredde seg globalt høsten 2017 kom det opp historier i politikken. I en rundspørring Dagsavisen gjorde den høsten opplyste Senterpartiets generalsekretær Knut Magnus Olsen at det ikke hadde vært noen varsler i partiet de siste fem årene. Det var kun Sp som meldte at de ikke hadde hatt noen metoo-saker.

Det fikk tidligere nestleder i Nordland Senterparti, Hilde Lengali, til å ta kontakt med partiet sentralt for å gjøre det oppmerksomt på at Senterpartiet ikke var noe unntak.

Hun forteller da om konkret krenkende oppførsel ved to anledninger i år 2000 og 2001. Lengali ville ikke på det tidspunktet formelt varsle, fordi Enoksen da var ute av rikspolitikken, og fordi hun da var redd for å konfrontere ham.

Ny historie dukket opp

Etter at TV 2 i forrige uke omtalte at Senterpartiets partikontor var blitt kontaktet om en metoo-sak om Enoksen i 2017, har en ny kvinne fortalt VG sin historie med Enoksen.

Denne unge kvinnen hilste først på Enoksen under en sosial sammenkomst i Nord-Norge i 2005, før hun møtte ham på en skoletur til Stortinget. I etterkant av denne turen startet forholdet.

Forsvarsministeren beklager hendelsen, men sier imidlertid at en statsråd også har et privatliv og kan ha forhold utenfor ekteskapet. Enoksen er 67 år nå og var 50 år i 2005.

– Det var ikke en situasjon der jeg hadde en maktposisjon overfor henne, sier Enoksen til VG.

Går av som forsvarsminister

Enoksen opplyser i en e-post til NTB at han har gitt statsministeren beskjed om at han vil gå av.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier Enoksen.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier Enoksen.

Til TV 2 opplyser Forsvarsdepartementet at Enoksen ikke har mer å si om saken akkurat nå, og at han henviser til at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal møte pressen om saken klokken 11.30 lørdag.