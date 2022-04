Stjerneparet har forlovet seg

18 år etter at de brøt forlovelsen, har Jennifer Lopez og Ben Affleck forlovet seg igjen.

Paret hinter selv om dette på Lopez sin nettside, men det er en representant for dem som bekrefter forlovelsen over for People.

Ifølge nettstedet skal Lopez ha sendt ut et nyhetsbrev til fansen som følger nettsiden hennes fredag. Der skal hun ha informert om forlovelsen.

På Twitter har Lopez lagt til en diamantring-emoji bak brukernavnet sitt og lagt ut en tweet med teksten «Stor kunngjøring!!!!». Hun har også lagt ved en video i tweeten.

– Så, jeg har en spennende og spesiell ting å dele, sier hun i videoen før hun henviser videre til nettsiden sin, hvor hun sier hun deler mer personlige ting.

Stjerneparet var på alles lepper da de ble et par i 2002, og de fikk til og med tilnavnet «Bennifer». Også den gang forlovet de seg, men i 2004 gikk de hvert til sitt og brøt forlovelsen. De fant imidlertid tilbake til hverandre igjen i fjor, noe som fikk svært stor oppmerksomhet.

Til People har Lopez sagt at mye har skjedd på de årene de var fra hverandre.

– Vi er eldre nå. Vi er smartere og vi har mer erfaring. Og vi er på andre steder i livet, vi har barn og må være bevisste på ting, har hun uttalt.