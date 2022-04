Tusenvis av russiske soldater ved Kharkiv

Ukrainsk etterretning var først ute med informasjonen om de russiske troppene, da sjefen for Ukrainsk forsvarsetterretningen Majorgeneral Kyrylo Budanov ble intervjuet av CNN fredag: .

–De russiske styrkene omgrupperer øst i Ukraina, og de planlegger å rykke frem mot byen Kharkiv, sa Budanov.

De russiske styrkene omgrupperer i nærheten av byen Izium i Ukraina, og kommer via Belgorod i Russland, ifølge ukrainsk etterretning.

SIVILE: Dette bildet er tatt 8. april i Kharkiv, der en kvinne går forbi et bombekrater. Det befinner seg fortsatt svært mange sivile i området. Foto: THOMAS PETER / REUTERS / NTB

– Tusener av russiske soldater

Ifølge en høyerestående tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet har det kommet til flere russiske soldater ved Kharkiv.

Ifølge Budanov vil russerne få på plass flere soldater i Belgorod etter tapene de har lidd i Ukraina. Fra den russiske byen går det en veiforbindelse direkte til Kharkiv, der både amerikanerne og ukrainerne tror Russland vil angripe først.

Amerikansk etterretning hevder at 40 taktiske enheter befinner seg i den russiske grensebyen Belgorod, og det betyr at ti nye enheter har kommet til. En slik taktisk enhet består typisk av 600-1000 soldater, ifølge den amerikanske tjenestemannen.

Tidsinnstilte landminer

Kharkiv, som i fredstid har omtrent 1,5 millioner innbyggere, har vært hardt angrepet også tidligere i krigen. Forholdene for sivilbefolkningen i området er forferdelige etter flere ukers krigføring. Nylig oppdaget beboerne enda en trussel: En ny type ammunisjon som skyter ut to dusin små landminer som deretter eksploderer med ujevne mellomrom, skriver New York Times i en fersk reportasje. Byen har vært mål for tung skyts, flyalarmen har gått ofte og innbyggerne har måttet skjule seg i bomberom.

Skal vi tro etterretningen, er det her Russerne vil sette inn støtet. Ifølge amerikanerne kan det være snakk om 60 000 soldater. Ukrainsk etterretning sier noe om hvorfor de tror det er slik.

BOMBEROM: En t-banestasjon er i bruk som bomberom i Kharkiv den 26. mars. Det har vært spekulert i om Russland ønsker å dele Ukraina i to - i så fall er Kharkiv - den tidligere hovedstaden i det som var Sovjetrepublikken Ukraina - en viktig by å ta. Særlig dersom Kyiv ikke lar seg erobre. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

Direkte veiforbindelse fra Russland

I Belgorod får den russiske hæren nye soldater som skal erstatte tapene de har lidd i Ukraina, sa han etterretningssjef Budanov til CNN. Han mener planen er å ta Kharkiv først, for deretter å fullføre Mariupol. Dersom den russiske hæren ikke møter nok motstand kan de gå videre fra Mariupol til en ny offensiv mot Kyiv. Men først må de altså vinne i Kharkiv, nordøst i Ukraina.

Konfliktene i området kan bli harde, advarer tjenestemannen i Pentagon.

– Dette kommer til å bli en knivkamp. Dette kan bli svært blodig og svært stygt, sier han.

Trenger flere våpen for å stoppe russerne

Offensiven må stoppes, sier Budanov til CNN. Og for å gjøre det trenger Ukraina mer våpen nå: Tungt artilleri, antiluftskyts og slagkraft på bakken, slik at man kan stå imot de russiske bakkestyrkene.

– Vi trenger det ikke i morgen, vi trenger det i dag, var den klare beskjeden fra Budanov. m