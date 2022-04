Will Smith nektes å delta på Oscar-utdelinger i ti år

Skuespiller Will Smith nektes å delta på Oscar-utdelinger de neste ti årene etter at han slo Chris Rock på scenen under årets utdeling.

– Styret har bestemt at i en periode på ti år fra 8. april får ikke Will Smith lov til å delta på noen utdelinger eller arrangementer i regi av akademiet, verken fysisk eller digitalt, inkludert Oscar-utdelingen.

Det sier Oscar-sjefene David Rubin og Dawn Hudson i en uttalelse, skriver Deadline.

Under årets utdeling, som gikk av stabelen for snart to uker siden, gikk skuespillerstjerna Will Smith opp på scenen og fiket til Chris Rock etter en vits om kona Jada Pinkett Smith.

Akademiet beskriver hendelsen som «uakseptabel og skadelig oppførsel».

I en uttalelse til CNN sier Smith følgende:

– Jeg aksepterer og respekterer akademiets avgjørelse, sier han.

Beklager at de ikke grep inn

Slaget på scenen sjokkerte en hel verden, og folk spekulerte om det var en planlagt opptreden, eller om det var en ekte reaksjon på vitsen.

Men spekulasjonene ga seg da Smith ba Chris Rock om unnskyldning.

Forrige helg, en uke etter utdelingen, trakk Smith seg fra medlemskapet i Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Årsaken var følgende:

– Jeg ønsker å rette fokuset tilbake på dem som fortjener oppmerksomhet for sine prestasjoner og la akademiet vende tilbake til det utrolige arbeidet det gjør for å støtte kreativitet og kunstnerskap i film, sa han i uttalelsen.

Han sa også at han «vil akseptere eventuelle ytterligere konsekvenser styret finner passende».

Akademi-styret kommer også med en beklagelse i fredagens uttalelse. De beklager hvordan de har håndtert situasjonen ved å la Smith fortsette å få være på arrangementet og ta imot statuetten for beste mannlige skuespiller.

– Under utdelingen tok vi ikke tilstrekkelig tak i situasjonen. Vi beklager dette, uttaler styret og fortsetter:

– Dette var en mulighet for oss å sette et eksempel for våre gjester, seere og andre akademi-arrangement rundt om i verden. Vi kom til kort - uforberedt på det uforutsette.

VITS: Will Smith slo til Chris Rock under Oscar-utdelingen for snart to uker siden da han vitset om kona Jada Pinkett Smith. Foto: Evan Agostini / AP / NTB

Vitset om kona

Da Chris Rock var på scenen under Oscar-utdelingen, vitset han om Jada Punkett Smith og sa at han gjerne ville se en oppfølger til «G.I. Jane».

I filmen fra 1997 spiller Demi Moore en snauklipt soldat. I 2018 ble Pinkett Smith diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Jada Pinkett Smith har vært åpen om sykdommen i håp om at det også hjelper andre i samme situasjon.

Men vitsen fikk Will Smith til å se rødt.

Etter at Chris Rock ble slått til på scenen, mottok Smith prisen for beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard».

Rock, som var i ferd med å presentere Oscar for beste dokumentar, har nektet å anmelde forholdet til politiet.