Mini røk ut av poker-NM. Nå har kona stilt et krav

Det har vært en actionfylt dag tre av Main Event i poker-NM.

Magnus Carlsen startet dagen med den tredje største stacken, rundt 1,7 millioner i chips-verdi, og avsluttet med 2,3 millioner.

Snitt-stacken før lørdagen er på 2,5 millioner.



1050 spillere fra startfeltet har blitt til 39.

SPILT DISIPLINERT: Magnus Carlsen var to runder på tv-bordet fredag, og tok ned flere store potter. Foto: Odd Arne Hartvigsen

– I dag var det vanskelig å spille. Nå er jeg sliten. Men jeg var heldig helt på slutten og fikk en god spot, så jeg skal ikke klage. I dag har jeg tross alt møtt på mange veldig gode spillere, oppsummerer Carlsen.

Blide kjendiser

Sjakk-esset henger fortsatt godt med, men blant kjendisene som røk ut av turneringen torsdag, finner vi Mini Jakobsen og artist Petter «Katastrofe» Kristiansen.

BLID: Petter Kristiansen, også kjent under artistnavnet Katastrofe, har bidratt med godt humør gjennom hele Main Event. Foto: Odd Arne Hartvigsen

Sistnevnte hadde en opptur midt på dagen, da han triplet stacken. En god prestasjon så sent i turneringen.

– Det var helt fantastisk, smilte artisten

Noen timer senere måtte han forlate bordet etter å ha tapt en heads up all inn med tier-par mot par i ess.

– Floppen kom med to tiere, så traff motstander med ess på turn, så da var det takk for meg, utdyper Kristiansen og legger til:

– Jeg er fornøyd, og jeg røk med favoritt-handa som jeg har tatovert på kroppen, så da er det greit. Det er første gang jeg havner i penga i Main, så det er kult.

Det er de 127 beste spillerne i Main Event som «havner i penga» og kan reise hjem med en gevinst. Gevinsten øker ettersom plasseringen blir bedre.



Mini Jakobsen tok også exiten med fatning fredag:

Main Event, poker-NM i Dublin 2022 Startfeltet i år var på 1050 spillere. Førsteplassen får nesten 1,3 millioner kroner. Andreplassen får nesten 800.000 kroner. De 127 beste spillerne får pengegevinst. Main Event i 2022 går over fem dager, der det spilles 12 timer hver dag, med 20 minutters pause annenhver time.

– Det har vært fantastisk artig. Jeg kom jo inn som en kokos-spiller, og har fått lov til å holde på sammen med dem som lever og ånder av poker. Jeg har vært blond, og må innrømme at jeg har hatt mye flaks.

Jakobsen ble nummer 143 av 1050 spillere.

Men har oppturen her i Dublin gitt deg mersmak på mer poker?

– Jeg snakka med kona på telefon i dag og fortalte at nå har jeg spilt poker i 18 timer. Hun beordret meg til å ikke begynne med poker. Jeg ba henne bare slappe av. Jeg vil fortsatt heller spille golf.

– Litt surt

Opp- og nedturer ble det også for de mer meritterte poker-profilene.

Beste jente i årets Main ble Marthe Sterten Lyngvær. Hun satt store deler av fredagen på tv-bord sammen med blant andre Magnus Carlsen.

Lyngvær noterte seg for en 55. plass, og tar med seg rundt 33.000 kroner.

Lyngvær ble også nummer seks i Ladies Event, og har i løpet av dagene i Dublin totalt vunnet over 100.000 kroner.

Marius Smaaberg ble norgesmester på Gardermoen før jul. På sin første tur til Dublin måtte han nøye seg med en topp 100-plassering:

– Jeg skjøv stacken med knekt dame, møtte ess dame, og da var det slutt. Men jeg er fornøyd med plasseringen i dette selskapet her.

Også Preben Stokkan måtte takke for seg i Main Event fredag ettermiddag. Stokkan ble innlemmet i norsk pokers Hall of Fame torsdag kveld, han er tidligere norgesmester, han har utmerket seg internasjonalt, og er sjettemann på listen over norske pokerspillere som har spilt inn flest turneringskroner.

Det er litt surt, jeg hadde lyst til å komme langt i dette eventet. Men uken har vært veldig fin med Hall of fame og masse gratulasjoner, smiler nordlendingen.

Dag fire av Main Event ser du fra 13.30 på TV 2 Play og TV 2 Sport 2 lørdag.