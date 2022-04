Alan Shearer til TV 2: – Det laget som vinner på søndag, vinner ligaen

Det drar seg til i toppen av Premier League. Både nerver og negler vil få kjørt seg, både i Liverpool og i den lysblå delen av Manchester.

Søndag kan Jürgen Klopps mannskap klatre forbi Pep Guardiolas menn. De røde fra Beatles-byen kan også måtte krype til køys med fire poeng opp til rivalen.

Ett poeng skiller rivalene før avspark klokken 17.30.

Alan Shearer er tidenes mestscorende spiller i Premier League. Som Blackburn- og Newcastle-spiss, puttet målmaskinen ballen i nettet ekstreme 260 ganger i den øverste engelske divisjonen. Ingen andre er i nærheten.

VINNER: Alan Shearer (til høyre) vet hva det vil si å vinne Premier League. Her med Blackburn-kompis Chris Sutton i 1995. Foto: John Giles

Shearer vant selv Premier League i 1994/95-sesongen med Blackburn etter å ha scoret 34 mål i en og samme sesong.

Siden 51-åringen la opp har han fulgt Premier League tett som ekspert, hovedsakelig for BBC. Shearer mener man aldri har sett to bedre lag enn Manchester City og Liverpool.

– Jeg mener de er i en egen liga. Ser man på hva de har gjort de siste to-tre årene er det helt fenomenalt, sier den tidligere storscoreren til TV 2.

Newcastle legenden tror begge lagene har en fordel av at de puster hverandre i nakken.

– De har dratt hverandre med oppover. Det ene laget vinner én uke, den neste uken må det andre laget vinne for å holde følge. Det gjør at de alltid er på tå hev, sier 51-åringen til TV 2.

Denne sesongen har Liverpool allerede innkassert ligacuptroféet. Begge de to rivalene er fortsatt med i kampen om seieren i ligaen, FA-cupen og Champions League.

– Man må gi Jürgen Klopp og Pep Guardiola all ære for det de har fått til. De har bygget to utrolige fotballag, sier Shearer til TV 2.



GIGANTER: Jürgen Klopp (til venstre) og Pep Guardiola har revolusjonert Premier League. Nå kjemper de to nok en gang side om side om troféet. Foto: [CHRISTOF STACHE, PAUL ELLIS]

Sist gang et engelsk lag vant The Treble (liga, FA-Cup og Champions League) var da Manchester United gjorde det i 1999.

– Liverpool kan vinne fire titler, Manchester City kan vinne tre. Det er helt utrolig, sier Shearer.

Kun ett poeng skiller de to gigantene. Alan Shearer tror det er få lag som kan stikke kjepper i hjulene på Liverpool og City i de resterende kampene, derfor blir søndag ekstremt viktig for begge lag.

– Hvis vi får en seierherre på søndag, tror jeg det laget tar tittelen. Selv tror jeg det ender med uavgjort, noe som er veldig bra for oss nøytrale for da blir det spennende hele veien inn.

Ingen utfordrere

– Jeg trodde Chelsea skulle vært nærmere. Da de signerte Lukaku trodde jeg det ville gi dem det løftet de trengte, sier Shearer.

– Men nå tror jeg ingen klarer å tette luken og det forspranget Liverpool og City har på resten av laget.

Se gigantoppgjøret Manchester City mot Liverpool direkte på TV 2 Sport Premium søndag klokken 17.30