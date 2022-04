Sikret finaleplass etter nervepirrende avslutning: – Ulidelig spennende

Ikke engang brannalarmen i Stjernehallen kunne stoppe Storhamar fra å sikre seg finaleplass. For Stjernen er sesongen over.

Stjernen - Storhamar 2-3

Storhamar kom til Fredrikstad fredag kveld med en klar plan. De skulle hente med seg finalebilletten. Seier ville sikre avansementet.

For Stjernen var det vinn eller forsvinn.

På bussen sørover var ikke Evan Buitenhuis og Jan Brecjak med, men det var nøkkelspilleren Simen André Edvardsen. En svært gledelig nyhet for de hockeyglade fra Hamar.

Hans tidligere lagkamerat Ole Einar Engeland Andersen meldte seg klar til tjeneste for Stjernen. Det gjorde også Filip Gunnarson, som det var usikkert om ville bli klar til kampen.

Det hjalp lite for vertene. Storhamar tok seg til NM-finale.

– Vi har hatt tro på det hele veien. Vi har aldri vært i tvil om hva som bor i landet. Det er kanondeilig å få spille flere kamper. Vi er ikke ferdig ennå, sier Storhamar-trener Anders Gjøse til TV 2.

THORESEN-MÅL: Patrick Thoresen sitt 0-3-mål var det klasse over. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det dominerende laget

– Det var deilig. Vi har slitt mye i år. I sluttspillet har vi virkelig kommet sammen som lag. Det er moro, sier Thoresen.

Kapteinen la ikke skjul på at det var godt å avgjøre sikre finaleplassen så tidlig.

– Når du er nærmere 39 år blir det godt med et par fridager i påsken. Det var deilig at vi klarte å avgjøre det i dag. Vi har vært det dominerende laget siden vi startet på Hamar for en uke siden.

– Jeg tror alle kjenner på at det skal bli godt med litt hvile. Det kan vi nyte noen dager, så er det tilbake på jobb, sier han.

– Trist



Martin Rønnild var også tydelig lettet over å ha sikret avansementet. Han brukte anledningen til

– Det er helt sykt. Jeg hørte nesten bare dem. I tredje periode blir det så mye enklere enn hva det ville vært om ikke de var her.



Han har tidligere kritisert hallen i Fredrikstad. Det gjorde han også etter kampen fredag.

– Nei. Det er ikke liv laga for elitespill eller ungdomsidretten. Det er ikke noe mot Stjernen. For satsingen sin skyld må noe gjøres av kommunen. Første gangen jeg hørte om planer for ny arena var i starten på 2000-tallet. Det er trist, svarte han på spørsmål om det var mulig å opprettholde en slik satsing i Stjernehallen.



Jublet vilt

Etter halvannet minutt kom Stjernens Jonathan Hermansson alene med Storhamar-målvakt Viktor Kokman. Han fikk skutt, men Kokman reddet.

Begge lag fikk løsnet skudd de neste minuttene, men de helt store sjansene uteble.

Stjernen kom til en stor sjanse da Gunnarson la pucken på mål og lagkamerater kastet seg frem for å krige inn returen. Storhamar fikk ryddet unna.

Med 07.03 igjen av perioden kom det første målet. Eirik Salsten fikk god tid til å finne ut hvor i målet han ville sende pucken. Salsten banket til og jublet vilt for scoring sammen med tre busslast av bortesupportere.

FØRSTE MÅLSCORER: Eirik Salsten var første mann til å finne nettmaskene fredag. Foto: Stian Lysberg Solum

Dommerne tok seg tid til å se på video for å sjekke om scoringen skulle godkjennes. At pucken var over streken var det ingen tvil om. 0-1:

Storhamar kjørte kampen de neste minuttene, og drøye fire minutter senere fikk de igjen grunn til å juble.

Josh Nicholls prøvde seg først med to skudd, men fant ikke nettmaskene. På det tredje forsøket lyktes canadieren. 0-2.

LANG PAUSE: Tilskuerne i Stjernehallen fikk seg en ufrivillig lang pause da brannalarmen gikk i hallen. Foto: Stian Lysberg Solum

Skuddfinte i verdensklasse

I pausen gikk brannalarmen i Stjernehallen. Det førte til utsettelse av midtperioden. Etter å ha fått alle ut av hallen for noen minutter med frisk luft, kom de frem til at det ikke brant i den mildt sagt slitne hallen.

Vi fikk en intens start på den andre perioden. Begge lag kom til mange sjanser. Tyler Coulter fikk blant andre prøvd seg to ganger, men Kokman var i det umulige hjørnet.

KNUFFING: Det var mye knuffing mellom spillerne i midtperioden. Foto: Stian Lysberg Solum

Det var tydelig at ikke alle spillerne så mye til overs for hverandre etter fire kamper mot hverandre på kort tid. Håkon Nilsen sin krysstakling på Martin Rønnild ga to minutter i utvisningsboksen.

Erik de la Rose fikk minuttet senere to minutter utvisning etter slashing på Stian Nybraaten Hansen.

Da svensken var tilbake på isen ble han spilt fri av Rønnild. Alene med Hanneborg klarte han ikke å lure pucken over streken.

Stjernen-spillerne så tydelig frustrerte ut. Det ble ikke bedre da Patrick Thoresen lekte seg foran deres mål. Storhamars kaptein blir 39 år i år, men foran målet så han ikke ut til å være en dag over 20. Først vartet han opp med en skuddfinte i verdensklasse. Under sekundet senere lå pucken i garnet.

Det så ut til at Stjernen-spillerne var litt over en periode fra sommerferie, men da de trengte det som mest tente Austin Cangelosi håpet. 1-3.

Nervepirrende avslutning

Stjernen måtte score minst to mål i siste periode om drømmen om finale fortsatt skulle leve videre.

Salsten var tidlig i perioden kun centimeter unna å øke ledelsen. Stang ut for den første målscoreren fredag kveld.

Hjemmelaget var avhengige av å få pucken i mål to ganger, men det var lenge Storhamar som var nærmest scoring.

Cangelosi var på vei til å sende hjemmepublikum opp fra setene da hans skudd testet Kokman, men svensken reddet.

– Det er en enorm mulighet. En meget god redning, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Hoel.

Gjestene gjorde det tøft for Stjernen. Spesielt rekka med Jonas Djupvik Løvlie, Samuel Solem og Rønnild gjorde en god jobb med å nekte hjemmelaget scoring.

Da Jacob Lundell Noer måtte sette seg i to minutter, fikk Stjernen en glimrende mulighet til å kjempe seg inn i kampen, men overtallsspillet var ikke godt nok.

Patrick Newell fikk en kjempesjanse da han fikk retur på sitt eget skudd. Newell traff utsiden av stolpen.

Med 01.47 igjen av kampen satt den endelig for hjemmelaget. 2-3. Riley Brace hamret til fra blålinja og stilnet bortepublikum.

– Dette er langt ifra over, sa kommentator Jonas Bariås.

Stjernen kastet alle mann frem for å få scoringen sin, men det ble ikke flere mål.

JUBEL: Storhamar-spillerne etter kampslutt fredag. Foto: Stian Lysberg Solum

Storhamar kunne dermed juble for finaleplass. For Stjernen er sesongen over.

– Storhamar-fansen mister det totalt. Det skjønner jeg godt. For noen scener i bortesvingen! Det ble ulidelig spennende, sa kommentator Bariås.