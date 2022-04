Komikerern deler gladnyheten om at han har blitt trebarnsfar på sin egen Instagramprofil.

Kom til verden for to uker siden

«Kjære alle sammen. Ville bare si ifra om at denne lille tassen kom til verden for to uker siden. Alt står noe så innmari bra til, og jeg kan heretter altså omtales som trebarnsfar. Tusen takk til alle som har gjort dette mulig - dere vet hvem dere er. God helg og fortsatt gode våkenetter»

Fra før av har komikeren to sønner, en på 16 år og en på 14 år fra et tidligere ekteskap.

Eckbo har holdt en lav profil rundt sitt eget privatliv, og i 2013 avslørte han overfor Se og Hør at han hadde giftet seg i alle hemmelighet med produsent og kjæreste Trine Stubberud, som han nå har fått barn sammen med.

Strømmer inn med gratulasjoner

Nyheten om at paret ventet barn sammen, delte han i et intervju med Aftenposten i fjor.

Komikeren er godt kjent for det norske folk fra blant annet serien « Nissene på låven» og «Asbjørn Brekke-show».

Under bilde på Instagram er det flere kjendiser som har gratulert de nybakte foreldrene. Deriblant manager David Eriksen, skuespiller Jakob Schøyen og programleder Anne Elgård Rimmen.

Saken oppdateres.