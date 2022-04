Det han gjorde som langtidsskadd, førte til at stjernestatusen bare økte

Se alt fra Eliteserien på TV 2 Play.

Han hadde akkurat fylt 25 år, hadde levert sin beste eliteserie-sesong noensinne (scoret 10 mål) og følte at ting virkelig var på gang.



Så smalt det i kneet til Lars-Jørgen Salvesen i fjor vinter. For andre gang på fire år mistet han en hel sesong med en korsbåndsskade.

– Det var et kraftig slag i trynet, det var jo tungt, sier den nå 26 år gamle Strømsgodset-spissen til TV 2.

I år er han endelig skadefri og tilbake på banen, og det med et nytt perspektiv på fotballen som fort kan vise seg å bli gull verdt i jakten på nye meritter.

– Når du er fotballspiller, så lever du veldig i boblen. Men det jeg har sett dette året er at for mange betyr dette mye mer. For mange betyr dette alt – Strømsgodset er livet for mange. Det å ha fått dette perspektivet gjør at jeg ønsker å jobbe enda hardere i hverdagen, sier Lars Jørgen-Salvesen.

I stedet for å melde seg ut i skadeperioden, ble Salvesen på mange måter engasjert i Strømsgodset som aldri før.

Det gjorde inntrykk.



Ble Godsets altmuligmann

Internt bidro han både i administrasjonen og inn mot sponsorer. Før eliteseriekampene hadde han sitt eget TV-show – Studio Salve – som han virkelig engasjerte seg i.

På kampdager heiste han flagg på bybroa i Drammen og mot Vålerenga bidro han som forsanger i Godsetunionen, for å nevne noe.

Det blei ett poeng mot Enga, men det stod ikke på innsatsen på banen. Gutta kriga gjennom hele kampen. Fra tribuneplass hadde vi med oss kjempen fra Sørlandet. Selveste Lars-Jørgen Salvesen! Herlig trykk på tribunen i dag folkens. Vi er fortsatt ubeseiret hjemme og det er deilig! pic.twitter.com/SeSgkBXIxl — GodsetUnionen (@GodsetUnionen) July 4, 2021

– Det ble en del oppgaver etter hvert, ja. Både fordi at jeg er et ja-menneske, men også fordi at klubben ønsket å bruke meg, forteller Salvesen.

Han hadde vært ute med en korsbåndsskade i hele 2017 og visste litt om hva som ventet han.

– Det å være fotballspiller er et ganske ensidig, kjedelig liv. Det er hvile, mat og restitusjon som gjelder. Så da sier det seg selv at når du ikke skal toppe formen inn mot en kamp eller ikke er med på borteturer, så har du litt ekstra tid. De oppgavene jeg hadde i Strømsgodset i fjor gjorde rett og slett at jeg fikk kortet ned på dødtiden, forteller Salvesen.

Samtidig følte 26-åringen på at han ønsket å bidra med noe til klubben når han ikke kunne bidra på banen.

– Jeg er jo ansatt i Strømsgodset, det jobber masse fine folk her og klubben betyr mye for meg. Jeg ville gi noe tilbake til klubben, sier Salvesen.

Han understreker samtidig at han hele tiden har gjort sitt ytterste for å komme tilbake i best mulig slag på banen.

Molde la inn flere bud

Det kan det virke som om han har lykkes med. Ganske nøyaktig ett år etter at han ble korsbåndsskadet var han tilbake på banen mot Bærum i cupen i starten av mars.



I løpet av vinteren har han spilt seg inn igjen en Strømsgodset-elleveren og faktisk levert så godt at Molde like før overgangsvinduet lå langflate etter 26-åringen.

TV 2 vet at flere bud fra romsdalingene ble avslått.

– Det var litt interesse der, ja, men jeg trives godt i Drammen og kommer til å gjøre alt jeg kan for å levere for Strømsgodset, sier Salvesen.

– Ønsket du deg til Molde?

– Jeg trives godt i Strømsgodset og kommer til å gjøre alt jeg kan for å prestere her, gjentar Salvesen.

Uansett er det liten tvil om at interessen fra fjorårets sølvvinner er en solid tillitserklæring etter snart ett år på sidelinjen.

– Det er klart det er det. Jeg har kun hatt et par innhopp, så får du interesse. Det viser jo at du har markert deg litt i norsk fotball, og det er jo selvfølgelig veldig hyggelig. Det gir ekstra motivasjon, sier Salvesen.

Tidligere denne uka var Salvesen med på å bli slått ut av cupen av nettopp Molde. Allerede søndag kan Salvesen få revansje mot klubben som nylig ønsket å kjøpe ham. Da kommer nemlig Molde til Drammen for å revansjere fjorårets sviende 0-6-tap.

Da bør Salvesen helst åpne målkontoen om årets hårete ambisjon skal bli innfridd.

– Jeg har sagt at jeg en eller annen gang ønsker å bli toppscorer i Eliteserien, og da hadde det selvsagt vært kult å klare det i år. Jeg pleier å si at jeg sikter heller høyt, så får jeg heller treffe litt lavere, sier Lars-Jørgen Salvesen.