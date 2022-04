Barna var innesperret i kjelleren i tre uker – slik så det ut da de slapp ut

Barnetegninger er skriblet inn i murveggene i kjelleren på den gamle skolen i Yahidne utenfor Tsjernihiv i Ukraina.

– Vi ble samlet sammen av bevæpnede soldater og fraktet hit, forteller Tamara Klumtsjuk (64) til Reuters.

300 innbyggere måtte oppholde seg i denne kjelleren - uten toalett, elektrisitet og lite mat og vann. Bildene fra de overfylte kjellerrommene er tatt av Olha Meniaylo som var her sammen med barn og barnebarn

I flere uker var 300 sivile ukrainere innesperret her av sine russiske okkupanter. Med lite mat og vann, og uten toaletter eller elektrisitet satt de her i flere uker.

60 av dem var barn som har satt sine spor i de gamle veggene.

Improviserte senger i kjelleren hvor folk måtte sove på skift. Foto: MARKO DJURICA

Små tegninger av dyr, hus og trær går igjen. Men også noe langt dystrere. På en vegg er navnene på de døde risset inn.

Galyna Tolotsjina er medlem av byrådet. Hun har problemer med å holde seg samlet når hun går gjennom listen av døde sammen med fotografen fra Reuters.

Noen ble drept av russiske soldater. Andre var eldre personer som døde som følge av stresset og manglende medisinsk hjelp.

– Denne gamle mannen døde først, sier Tolochina og peker på navnet til Muzyka D. Han døde i det store rommet 9. mars, sier hun.

Tegninger og skriblerier på veggene inne i kjelleren som ble brukt som tilfluktsrom Foto: MARKO DJURICA

Tegninger like over improviserte senger i kjellerrommet. Foto: MARKO DJURICA

Hun forteller at de måtte ta vare på kroppen hans i flere dager, før det var en pause i angrepene, og de fikk lov til å komme ut for å begrave de døde.

Det siste offeret var Nadia Budtsjenko som døde 28. mars. To dager før russerne trakk seg ut av landsbyen.

Slik måtte innbyggerne sove på skift. Det var sjelden plass til å ligge helt utstrakt. Foto: MARKO DJURICA

Minst 20 sivile skal ha blitt drept av russiske soldater i denne landsbyen ifølge Reuters som har snakket med flere innbyggere.



Det har ikke vært mulig å få dette uavhengig bekreftet, og det finnes ingen offisielle dødstall herfra fra ukrainske myndigheter.

Vitalii Udod, en frivillig fra Kyiv står ved en lastebil med to døde kropper. Foto: MARKO DJURICA

30. mars trakk russerne seg tilbake. Fremdeles var det mange som ikke turte å gå ut, men når de til slutt gjorde det, var det mange sterke inntrykk som flommet over dem.

– Vi åpnet døren og gikk ut som vi var født på nytt, forteller 64 år gamle Tamara Klymtsjuk.

Samtidig så de ødelagte tanks, udetonerte eksplosiver og råtnende lik i gaten.

Tamara Klymtsjuk står sammen med hunden sin ved en grav. Svigersønnen hennes var en av de som ble drept av russiske soldater i byen. Foto: MARKO DJURICA

To av innbyggerne Reuters snakker med forteller at noen av de første russiske soldatene som kom til byen oppførte seg fint. De delte rasjonene sine, og skrøt over velstanden i landsbyen. Mens andre begynte plyndringen med det samme.

– De tok alt de kunne få hendene sine på, sier Petro Hlystun (71). Han ble selv vitne til en soldat tok en lommelykt og en laptop sønnen hans hadde hatt med seg fra Polen.

– De tok alt, sier han.

Petro Hlystun foran ødelagte hus i landsbyen som var okkupert av russiske styrker i flere uker. Foto: MARKO DJURICA

Andre oppdaget at hjemmene deres var tømt. Alt fra fjernsyn til dameundertøy var borte.

Den lille landsbyen ligger nord for Kyiv, og etter at de russiske soldatene trakk seg tilbake i månedsskiftet, kommer det ut flere og flere detaljer om hva innbyggere her har blitt utsatt for.

Russerne sendte innbyggerne til kjelleren og sa det var for deres egen beskyttelse. De hadde lite mat og vann, ingen toaletter og ikke strøm. De måtte gjøre fra seg i bøtter, og sove på skift i overfylte rom.

– Det var nesten umulig å puste, sier Olha Meniaylo som var i kjelleren sammen med sin 32 år gamle sønn, svigerdatter og barnebarn på 11 år og 4 måneder.

Bildene fra de overfylte kjellerrommene er tatt av Olha Meniaylo som var her sammen med barn og barnebarn Foto: OLHA MENIAYLO

– Det var vanskeligst for de eldre, og det var mange av dem som døde, sier hun.

Hun telte selv hvor mange de var i kjelleren, for å si til russerne hvor mye mat de trengte, og kom til 360.

Når bombingen stoppet fikk noen unge menn lov til å komme opp av kjelleren for å begrave de døde, men da begynte bombingen igjen, og graverne måtte kaste seg oppå de døde i graven for å beskytte seg selv.

Myndighetene står overfor en formidabel oppgave med å fjerne og desarmere miner og udetonerte eksplosiver. Foto: MARKO DJURICA

Massegraver i Butsja tyder på regelrette henrettelser av sivile som var bakbundet og skutt i hodet. Russland benekter alle anklager om drap på sivile, og mener ukrainske og vestlige medier fabrikkerer bevis.

– Vi hadde et godt liv. Vi ante ikke at vi kunne oppleve så mye sorg, sier Klumtsjuk.