Har møtt Putin et titalls ganger: Klar over at de ble brukt

Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas møtte Putin ved et titalls anledninger. Han er klar over at de ble brukt sist gang Putin inviterte ham til Russland.

Jon Fredrik Baksaas var konsernsjef i Telenor mellom 2002 og 2015. I løpet av denne perioden møtte han Russlands president Vladimir Putin ved et titalls anledninger.

Åtte år etter den siste gangen de møttes, har Putin invadert Ukraina og endret den sikkerhetspolitiske situasjon i Europa dramatisk.

– Overrasket er et mildt ord i denne sammenhengen. Det er jo helt ufattelig egentlig at det som nå skjer, nærmest for åpent kamera, er i gang. Det er helt forferdelig at dette skjer i 2022, sier Baksaas til TV 2.

OSLO: Første gang Putin besøkte Norge, var han til stede mens Telenor skrev under en avtale, da Telenor investerte i Vimpelcom. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Telenor har vært sentrale i oppbyggingen av mobilkommunikasjon i Russland, og var inne i Murmansk allerede i 1992. Nøyaktig ti år senere møtte Baksaas den russiske presidenten for første gang, i forbindelse med Telenors milliardinvestering i det russiske teleselskapet Vimpelcom.

– Da var president Putin på sitt første besøk her i landet. Avtalen ble signert i Parkveien, med statsminister Bondevik og Putin som bivånede. Med den investeringen var Telenor en av de største utenlandsinvestorene det året.

LIBERALE VERDIER: Baksaas sier han så en president som var opptatt av å modernisere landet sitt og hadde liberale verdier. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Ble omfavnet av Europa

Investeringen gjorde at det norske selskapet fikk oppmerksomhet, og da Putin hvert år holdt et samarbeidsforum for utenlandske investorer, hadde Telenor plass. Det betyr at Baksaas møtte den russiske presidenten en gang i året.

I disse årene fikk han, som mange andre, et positivt inntrykk av Putin. Den tidligere konsernsjefen gjør det tydelig at det ikke er mulig å si at de så en utvikling mot dette.

– Tvert imot så vi en president som var opptatt av å modernisere landet sitt, hadde liberale ideer, og som ble omfavnet for det i Europa. Det var noe som signaliserte en forandring i forhold til det vi var vant til tidligere.

– Men så skjedde det en forandring på et eller annet tidspunkt?

– Ja ikke sant. Når og hvor vet jeg ikke, men at Vesten og Nato skulle komme nærmere ham, etter at Polen og Baltikum ble medlem i både EU og Nato. At han så på dette som en trussel, er noe som har vært kjent lenge.

Dette er ikke bare noe Baksaas har snakket om, men politikken har også oppdaget dette underveis, sier han.

– At det skulle gå så langt som det er gjort nå, og ikke minst med de metodene, er det ingen som kunne drømme om.

Klar over at han ble brukt

Den siste gangen Baksaas møtte Putin var på Economic Forum i St. Petersburg i 2014, like etter at Russland hadde annektert Krim-halvøya. Da var det et stort spørsmål hvorvidt vestlige bedrifter skulle delta eller ikke.

– Jeg dro bort og ble invitert til å sitte i en slags form for podium med ham, mens han holdt talen sin. Han takket for at vi var der, og det er klart at da blir vi også brukt.

– Men på den andre siden hadde vi over mange år investert mye, fått til mye, tjent mye penger og bidratt til verdiskapning så det holdt, fortsetter Baksaas.

ECONOMIC FORUM: Den siste gangen Baksaas møtte Putin var i 2014 på Economic Forum i St. Petersburg, rett etter annekteringen av Krim-halvøya. Foto: Valentin Egorshin / EPA / NTB

På det tidspunktet hadde Telenor fremdeles store eierandeler i Vimpelcom, som også omfattet den største mobiloperatøren i Ukraina, Kyivstar.

– Så det å kvittere ut tilstedeværelse i forhold til det vi hadde vært med på, synes vi var viktig. Vi lærte oss også etter hvert at vi måtte finne en annen løsning på vårt eierskap i Vimpelcom, og sånn ble det jo da. Nå er den solgt.