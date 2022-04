Høy temperatur før avgjørende basket-semi: – Kjent for å spille skittent

– Jeg har ikke noe til overs for Kongsberg, det er ikke noen hemmelighet, sier Gimles Eivind Lamo.

Den sterke rivaliseringen mellom de to lagene, som før årets sesong var spådd til å være ligaens to beste, har pågått over mange år. Men det er ikke noe personlig, understreker Gimle-spilleren.

– Jeg legger ikke noe personlig i det, det er jo bare gøy med litt temperatur. Men jeg har ikke noe til overs for Kongsberg. Det er det laget det er desidert gøyest å slå på bortebane.

– Det blir en spennende kamp. Som treneren vår, Audun, sa: « Det blir et bikkjeslagsmål », sier Gimle-kaptein Kurt-Ali Ouakkaha Størseth.

STERK RIVALISERING: Gimles Eivind Lamo forteller at det er sterk rivalisering mellom Gimle og Kongsberg Miners, og mener at det er gøy med litt temperatur. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Tror hjemmebanefordel blir avgjørende

Nettopp å slå Kongsberg Miners på bortebane har Gimlelaget, som tok seriegullet i fjorårets amputerte koronasesong, enda ikke klart denne sesongen. Og det er i Kongsberghallen at søndagens semifinale skal spilles.

Det kan bil en avgjørende fordel, skal vi tro Kongsberg-trener Stein Erik Rotegård.

– Hvis du ser på historien, så har Kongsberghallen vært et fort for oss. Seiersprosenten er veldig høy. Det er en trygghet for oss at vi skal spille der, med det aller beste hjemmepublikummet i norsk basket, sier Rotegård, men legger til at de har stor respekt for Gimle og ikke tar noen ting for gitt.

– Vi har hatt mange intense kamper opp igjennom årene, det har vært tøffe kamper. Begge lagene har virkelig klart å forsvare sin hjemmebane.

Når det gjelder rivaliseringen mellom lagene, er Kongsbergtreneren ordknapp.

– Vi fokuserer ikke på det, vi fokuserer på at det er en basketballkamp og at vi vil vinne. Vi håper at det det er det sportslige som får avgjøre.

Utvist etter å ha sparket Gimle-kaptein

Selv om Gimle generelt sett har lite til over for Kongsberg Miners i sportslig sammenheng, er det er en spesiell spiller de er ekstra lite begeistret for.

LITE POPULÆR: Marin Mornar er ikke særlig populær hos Gimle. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Miners 2,05 meter høye kroatiske importspiller Marin Mornar har gjort seg særdeles upopulær hos bergenserne, etter å ha forårsaket flere skader hos Gimle-spillerne.

Den mest alvorlige fant sted i desember i fjor, da Gimles Mikkel Kolstad ble sendt på Haukeland sykehus med fire brudd i ansiktet etter å ha løpt inn i Mornars screen.

I andre semifinalekamp mot Gimle ble kroaten også idømt en forsettlig feil og måtte stå over en kamp, etter å ha sparket Gimle-kaptein Kurt-Ali Ouakkaha Størseth. Samme kamp endte i en parodi etter et hav av utvisinger, som førte til at Kongsberg måtte avslutte kampen med kun tre mann på banen.

ALVORLIG SKADET: Gimles Mikkel Kolstad (Nr. 15) ble alvorlig skadet etter å ha løpt inn i Marin Mornars screen i desember i fjor. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Han er kjent for å spille skittent

I følge Gimlespillerne er Mornar kjent for å spille skittent, både blant dommere og spillere i ligaen.

– Hvis du spør flere forskjellige spillere så er han godt kjent for å være skitten, han er kjent både blant dommere og spillere for å spille med albuene ute, forteller Lamo som har opplevde å få både slag og albuer i ansiktet av Kongsbergs stjerneimport.

– Uhell skjer jo i sånne kamper. Er det ikke mulig at han bare har vært litt uheldig?

– Hvis du tar noe hendelser og isolerer de så er du uheldig, men når alle de hendelsen hoper seg opp så er du ikke bare uheldig lenger.

LITE BEGEISTRTET: Gimles kaptein Kurt-Ali Ouakkaha Størseth er ikke særlig begeistret for Marin Mornars spillestil. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

Det er litt mange situasjoner han er involvert i. Han er innlandet i en del situasjoner der ja, sier Mikkel Kolstad, som nå er tilbake på banen etter nesten to måneder ute som følge av ansiktsbruddene.

– Jeg håper ikke at tanken er at han vil skade noen personer, men jeg vil ikke si det helt sikkert. Det er noe der, men om det bare er tøft spill det vet jeg ikke, sier Ouakkaha Størseth.

– Han er en sympatisk spiller

Kongsbergtreneren er overhodet ikke enig i Gimlespillernes beskrivelse av Mornar, og mener at et eventuelt dårlig rykte er ufortjent.

– Vi kjenner Marin Mornar som en veldig sympatisk og fin idrettsutøver. Han går inn i kampene på en fair play-måte, så jeg føler det er et veldig feilaktig stempel.

MYE ARMER OG BEIN: Marin Mornar er høy og tynn, noe som fører til at det fort blir mye armer og bein på avveie, mener Gimlekaptein Kurt-Ali Ouakkaha Størseth. Her dunker Mornar inn 2 poeng for bortelaget under 4. semiefinalkamp i Gimlehallen. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Det er selvfølgelig uheldig at det har vært et par situasjoner der han har vært innblandet, men det er mest tilfeldigheter. Særlig situasjonen med Mikkel i grunnserien der han løp inn i Marin sin screen og fikk brudd i ansiktet var veldig uheldig, og det er noe Kongsberg Miners virkelig beklager, men det var et uhell.

– Så du synes ikke at ha spiller for tøft?

– Nei, tenker ikke at han er for tøff. Det er spillere på Gimle også som er kjent for å spille tøft. Det er ikke noen spillere hos oss som er verre enn dem. På elitenivå så blir det fysisk og intenst. Det er hele tiden en balansegang. Jeg tror ikke det er noen forskjell på Marin Mornar og for eksempel Milovan Savic på Gimle.

FEIL: Marin Mornar får seg også en og annen smell. Her blir han feilet av Gimles amerikanske import Brian Coleman under 4. semifinalekamp.. Foto: Synnøve Astrid Malt/TV 2

– Det har vært trøblete

Etter en lang sesong med mange utfordringer, blant annet en alvorlig bilulykke som preget laget i lang tid, er Kongsberg nå glade for å kunne stille fullt lag til den avgjørende semifinalen. Rotegård har tro på seier, men understreker at det har vært en vanskelig sesong.

– Vi har hatt en veldig krevende sesong med lite kontinuitet. En trøblete sesong. Så vi synes det er sterkt det vi har prestert så langt.

Rotegård forteller at laget fortsatt ikke helt har funnet flyten, og at de enda sliter med både sykdom og skader i laget.

– Vi pleier å være veldig offensive og positive, men nå svarer jeg ærlig - det har vært trøblete.

– Fokuset vårt i dag blir bare å spille med fair play, og så håper vi at det beste laget vinner!