Vil skjerpe sikkerheten rundt supporterne: – Må gjøre andre tiltak

Vegard Kristiansen, leder i politioperativt avsnitt i Nordland politidistrikt, opplyser til TV 2 at de allerede har vært i dialog med italiensk politi og Bodø/Glimt.

– Det må vi jobbe litt på, for det er en litt annen utfordring enn vi har vært vant med. Glimt har ikke vært en sånn type negativ motstander, man har ikke hatt noe hat til klubber, påpeker han.

– Her får vi en annen utfordring. Vi som skal ned til Roma får en litt annen inngang til den jobben som skal skje, fortsetter Kristiansen.

Oppfordret til Knutsen-protest

Fra Romas hold har historien vært at Kjetil Knutsen angrep Romas keepertrener, Nuno Santos. Bodø/Glimt melder derimot at det var Romas keepertrener som angrep og tok kvelertak Knutsen, og at de vil anmelde Santos.

Ifølge Glimt finnes det også videobevis som bekrefter deres historie, som skal være i Uefa og rettighetshaverens besittelse.

Fredag morgen la et Roma-supporternettsted ut et innlegg der de oppfordrer til sang mot Kjetil Knutsen for å gi ham «en leksjon i fair play» under returoppgjøret neste uke. De viser da til den italienske versjonen, og raser mot «voldelige holdninger» fra Knutsen.

– Er det fare for supporternes sikkerhet?

– I utgangspunktet er det ikke det. Om det skulle være det, så vil man på en måte komme ut der. Men man må gjøre andre tiltak og må kanskje tenke litt mer på sikkerhet rundt supporterne, svarer han.

– Det kan være at man vil se mer synlig politi rundt våre egne supportere. Sist vi var i Roma, var det veldig lite politi rundt våre supportere, fordi det i utgangspunktet ikke var noe problem. Her vil man kanskje, i dette tilfellet, for eksempel få se mer uniformert politi i nærheten av våre supportere, fortsetter han.

BRAGD: Her jubler Kjetil Knutsen foran supporterne som reiste til Roma i november. Den kampen endte 2-2. Foto: ALBERTO LINGRIA

– Bør supporterne være ekstra forsiktig og aktsom?

– Ikke noe ekstra. Det tror jeg ikke vi skal bruke. Jeg tenker at man bør gjøre det man tidligere har sagt, at når man er i utlandet, husk at vi er i en annen supporterkultur med en annen måte å håndtere supportere på. Vær bodøværing og vær god, men hold deg for deg selv, og i utgangspunktet bare kos deg i Roma, svarer Kristiansen.

– Ikke følt oss utrygge

Kristoffer Grorud, styremedlem i supporterklubben J-feltet, frykter ikke for medsupporternes sikkerhet.

– Man er vel alltid var for motstandersupportere, men det har gått fredelig for seg på turene våre. I Roma var det noen som hyttet med neven sist, men det var det. Supporterkoordinatoren vår og politiet kommer til å gjøre et godt grunnarbeid til vi skal på tur. Det er jeg sikker på, sier Grorud til TV 2.

Han var med på tur da Glimt spilte i Roma i november, men skal ikke ned nå.

– På stadion så tror jeg ikke vi skal bekymre oss. Det er store sperringer og mye politi. Da var inntrykket mye verre mot Legia Warszawa. Vi er klar for en ny tur til Stadio Olimpico, slår han fast.

Grorud sier at han ikke har hørt noen supportere snakke om å avlyse turen til Roma etter tumultene på Aspmyra.

– Vi har ikke under noen omstendigheter følt oss utrygg på bortefeltene, sier Grorud.

En supporter møtte opp med dette banneret på Aspmyra torsdag. Foto: Mats Torbergsen

Oppfordring til supporterne

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, mener at de vil klare å skape en trygg atmosfære rundt situasjonen.

– Det vil være en litt spent situasjon rundt det. Vi kommer til å reise ned og ha med de sikkerhetsfolkene som vi pleier å ha med oss, og skape en trygg og god atmosfære i våre forberedelser, sier daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, til TV 2.

– Det vil sikkert også være folk rundt supporterne, fortsetter han.

Glimt-toppen har også en oppfordring til dem som skal reise.

– Jeg tenker også at når vi er ute i europeiske turneringer, så tror jeg også det er viktig for supportere og folk som reiser: At av og til møter man litt andre type mennesker, poengterer han.

Thomassen understreker at det er «mange flotte supportere i alle supportermiljøer verden over».

– Men det finnes også grupperinger som man ikke bør lefle med, sier Glimts daglige leder.

– En ting er at man også tenker på egen sikkerhet i det man er i, og hvordan man opptrer selv og prøver å unngå situasjoner der det kan oppstå provokasjoner. Jeg tror både vi og folk som drar ned bør ha bevissthet rundt det. Så går det helt sikkert helt fint, og så klarer vi forhåpentligvis å skape enda en fotballfest i Roma, fortsetter Thomassen.

– Tror du sikkerheten rundt supporterne må heves?

– Vi titter på det. Vi har gode folk rundt oss, samarbeider med politiet og har vaktselskaper. Vi har vårt opplegg og våre rutiner. Vi kommer til å være trygt i det.

– Jeg har truffet ledelsen i Roma. Det er mye flotte folk. Vi begynner sannsynligvis allerede i kveld å forberede sammen med Roma igjen.