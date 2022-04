Brooklyn Beckham har giftet seg

Brooklyn Joseph Beckham (23) har giftet seg med den amerikanske skuespillereren Nicola Peltz (27).

People Magazine skriver at bryllupet fant sted på Peltz sin familieeiendom i Palm Beach, Florida, på lørdag.

Paret har selv ikke bekreftet bryllupet, men en rekke paparazzibilder fra seremonien florerer nå på sosiale medier.

Eksklusiv gjesteliste

Bryllupet strakk seg over flere dager med velkomstdrinker på fredag og bryllupsseremoni og fest på lørdag. Det nygifte paret hadde også en tradisjonell jødisk seremoni.

Til stede i bryllupet var blant annet Brooklyn sine to kjente foreldre, Victoria Beckham og David Beckham, samt hans tre søsken Romeo, Cruz og Harper.

Også Nicola sine foreldre var til stede sammen med hennes syv søsken.

I tillegg til familie, skal gjestelisten i følge People ha inkludert kjendiser som Gordon Ramsey, Eva Longoria og Serena Williams.

– Lykkeligste mannen i verden

Forlovelsen kom nok som en overraskelse for mange, da kjendisparet kun hadde vært sammen i et halvt år, før de forlovet seg i 2020.

Paret delte selv nyheten i et innlegg på Instagram.

– For to uker siden spurte jeg min sjelevenn om å gifte seg med meg, og hun sa ja. Jeg er den lykkeligste mannen i verden. Jeg lover å være en god ektemann og en god far en dag, skrev Beckham i innlegget.

Ifølge magasinet Elle, kostet forlovelsesringen mellom 150.000 til 200.000 dollar, noe som tilsvarer mellom én og to millioner norske kroner.

Brooklyn Joseph Beckham er den eldste sønnen til den tidligere fotballspilleren David Beckham og den engelske sangeren og motedesignereren Victoria Beckham.