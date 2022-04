Glimt-topp raser: – En bevisst trakassering

Daglig leder i Bodø/Glimt mener at bråket startet allerede før torsdagens kvartfinale på Aspmyra. Han ber om at Uefa kommer med en reaksjon overfor Roma.

Fredag ettermiddag opplyste Bodø/Glimt at de vil anmelde Romas keepertrener. De anklager ham for å ha fysisk angrepet og ha tatt kvelertak på Kjetil Knutsen i spillertunnelen etter torsdagens kvartfinale på Aspmyra.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, går hardt ut mot italienerne.

– Det var en bevisst trakassering helt fra spillertunnelen før kampen startet. At man så bevisst plasserer en i støtteapparatet til å rope og forstyrre – sånn skal det ikke være, og sånn bør det ikke være og sånn bør det gripes tak i underveis.

– Og når man til slutt klarer nesten å iscenesette, regissere og fortelle en feil historie i etterkant, er det helt uakseptabelt, raser Thomassen overfor TV 2.

Før norsk presse var ute med nyheten om bråket natt til onsdag, hadde Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini gått ut og hevdet at Kjetil Knutsen hadde angrepet deres keepertrener.

Thomassen går hardt ut mot det han mener er usannheter fra Romas hold, og sier, slik Glimt opplyste i pressemeldingen, at det finnes videobevis av Glimts versjon. De skal ligge hos rettighetshaver og Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Regissert

Ifølge Thomassen oppstod bråket etter at Kjetil Knutsen hadde holdt sin pressekonferanse. Romas mediesjef kom bort til TV 2 etter pressekonferansen og ba om en oversettelse av hva Glimts trener hadde sagt på podiet.

Der sa han blant annet et en av Romas assistenter hadde «oppført seg som en tulling».

– Vi opplever hele opptredenen fra Roma som nesten et regissert og strategisk spill, sier Thomassen til TV 2.

Glimt-toppen slår fast at de er opptatt av «gjensidig respekt og gode verdier» – et felt han mener Roma sviktet på.

– I dette tilfellet har de ikke det. Jeg er glad for at Kjetil er den han er, har de verdiene han har og at han faktisk – selv når situasjonen blir som den blir – står oppreist og er tydelig på hans syn. Det er et syn og verdier klubben deler.

Vil ha reaksjoner overfor Roma

Glimts daglige leder sier at han «kjenner litt på» det at de ikke gikk ut med sin versjon tidligere, men føler seg samtidig trygg på at det var riktig å vente.

– Det var viktig å få kommunisert på en skikkelig måte. Fra et klubbståsted tenker jeg at vi kanskje kommer litt sent med pressemeldingen. I sånne saker er kanskje de første timene kanskje litt avgjørende, mener Thomassen.

Han følger opp:

– Italienerne var raske på avtrekkeren. Jeg håper at det virkelige hendelsesforløpet får plass, og at man får ut den historien. Også håper vi at Uefa kommer med reaksjoner overfor Roma.