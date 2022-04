Elbilene er nå i ferd med å ta over helt på personbilfronten i Norge. Samtidig begynner også salget av elektriske varebiler å øke kraftig, samtidig som mange nye modeller kommer ut på markedet.

En av dem som har store ambisjoner her, er Ford. De har akkurat sendt ut de første produksjonsklare eksemplarene av sin E-Transit, til europeiske varebilkunder.

Fabrikken i Tyrkia skal nå masseprodusere for fullt, for å møte den store etterspørselen fra europeiske bedrifter. Mer enn 5.000 kundeordre var mottatt før de første produksjonsklare E-Transit forlot fabrikken.

Tester i Norge

E-Transit er den helelektriske varianten av verdens mest solgte varebil, og det nye nyttekjøretøyet er spydspissen i lanseringen av Ford Pro i Europa.

E-Transit kommer med elektrisk rekkevidde på opptil 318 kilometer og høy nyttelast, i hele 25 forskjellige varianter.

Ford gjennomfører nå tester av 60 pre-produksjons E-Transit i seks europeiske land. Fem av disse bilene er i Norge.

Gir ny pengestøtte til el-varebiler

E-Transit produseres i Tyrkia, ved en fabrikk som skal gire opp kraftig de kommende årene.

Ny gigafabrikk

– Vi kan definitivt si at Ford Motor Norge har en hånd på rattet når Ford globalt nå styrer mot en fremtid hvor vi bare selger elektriske biler. Den store fordelen er at vi nå får en unik mulighet til å komme med innspill til forbedringer som er spesielt relevant for kunder i det norske markedet. Det vil kunne gjøre E-Transit enda bedre tilpasset deres behov, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Som ett ledd i Fords plan for en helelektrisk fremtid i Europa, annonserte de nylig at det jobbes med et nytt industriledende joint venture-selskap i Tyrkia. Dette skal etter planen bli en av de største fabrikkene for produksjon av batterier til elbiler i hele Europa. Målet er å starte produksjonen rundt 2025 med en årlig kapasitet mellom 30 og 45 Gigawatt timer.

Slik gjør de bilene perfekte for Norge

E-Transit er tidlig ute blant de elektriske varebilene fra Ford. Flere andre modeller er på vei.

Også som personbiler

Ford skal også tilby nye Transit Custom som helelektrisk fra 2023. Deretter følger Transit Courier som en helelektrisk variant i 2024.

Disse blir også tilgjengelig i elektriske personbilutgaver, som flerbruksbilene Tourneo Custom og Tourneo Courier.

